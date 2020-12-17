Мэр Харькова Геннадий Кернес умер от последствий коронавируса

Мэр Харькова Геннадий Кернес умер из-за последствий коронавирусной инфекции. Информацию о его кончине подтвердил секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов.

"Сегодня ночью ушел мой друг, человек, бесконечно влюбленный в свой Харьков, на возрождение которого он работал и днем, и ночью последние 16 лет. Человек, который из серого и ветхого Харькова сделал город, в который едут со всей Украины за красотой, опытом управления и за многим другим. Не скажу сейчас ничего ни о дне похорон, ни об их месте - этот вопрос мы будем решать в ближайшие часы", - написал Терехов на своей страничке в Facebook.

Ранее о кончине Кернеса сообщил его друг, бизнесмен Павел Фукс. По его словам, мэр умер из-за того, что последствия коронавирусной инфекции дали серьезные осложнения на работу жизненно важных органов.

В середине сентября директор департамента по делам информации и связям с общественностью Харьковского горсовета Юрий Сидоренко сообщил, что Кернес заразился коронавирусом и находится в стабильно тяжелом состоянии. 17 сентября Фукс рассказал, что Кернеса привезли на лечение в клинику Charite в Берлине, он был в сознании. Второго октября Фукс также сообщил, что результат анализа Кернеса на COVID-19 был отрицательным. По словам бизнесмена, врачи разрешили Кернесу разговаривать по полчаса в день.

С момента госпитализации градоначальник не появлялся на публике.