Мосгорсуд признал законным продление ареста Ивану Сафронову

Мосгорсуд отклонил жалобу защиты и признал законным решение Лефортовского суда о продлении ареста Ивану Сафронову до 7 марта 2021 года. Об этом корреспонденту "РГ" сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

Бывшего журналиста "Коммерсанта" и "Ведомостей" обвиняют в госизмене. Его задержали в Москве и отправили под арест 7 июля.

По данным ФСБ, Сафронов был еще в 2012 году завербован представителем чешской спецслужбы. В 2017 году, как считает следствие, он передал секретную информацию, связанную с военно-техническим сотрудничеством России в странах Африки и действиями Вооруженных сил РФ на Ближнем Востоке. Конечным получателем секретных сведений, по данным ФСБ, были спецслужбы США. Сам Сафронов своей вины не признает.