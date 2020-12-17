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Рубрика: Происшествия

Мосгорсуд признал законным продление ареста Ивану Сафронову

Текст: Иван Егоров
Мосгорсуд отклонил жалобу защиты и признал законным решение Лефортовского суда о продлении ареста Ивану Сафронову до 7 марта 2021 года. Об этом корреспонденту "РГ" сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.
Фото: Андрей Васильев/ТАСС Фото: Андрей Васильев/ТАСС
Фото: Андрей Васильев/ТАСС
Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Путин заявил об отсутствии связи обвинений Сафронова с журналистикой

Бывшего журналиста "Коммерсанта" и "Ведомостей" обвиняют в госизмене. Его задержали в Москве и отправили под арест 7 июля.

По данным ФСБ, Сафронов был еще в 2012 году завербован представителем чешской спецслужбы. В 2017 году, как считает следствие, он передал секретную информацию, связанную с военно-техническим сотрудничеством России в странах Африки и действиями Вооруженных сил РФ на Ближнем Востоке. Конечным получателем секретных сведений, по данным ФСБ, были спецслужбы США. Сам Сафронов своей вины не признает.

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