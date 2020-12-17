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17.12.2020 14:10
Рубрика: Происшествия

Московский суд оштрафовал Google на 3 млн рублей

Текст: Иван Егоров

Мировой судья судебного участка № 422 Таганского района Москвы признал виновным Google LLC в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2.1 ст. 13.40 КоАП РФ. Об этом корреспонденту "РГ" сообщили в пресс-службе Таганского суда Москвы. Там также отметили, что американской компании назначено наказание в виде административного штрафа в размере 3 млн рублей.

Французский регулятор оштрафовал Google и Amazon на 135 млн евро

Штраф Google получил по статье КоАП о повторном нарушении обязанностей оператора поисковой системы. Ранее Роскомнадзор возбудил административное производство в отношении Google за неисполнение требования законодательства РФ о неудалении из поисковой выдачи интернет-ресурсов с информацией, запрещенной в России. По данным регулятора, поисковик не удаляет из выдачи до 30 процентов опасного контента - в том числе сайты с экстремистским, порнографическим и суицидальным контентом.

Происшествия Правосудие Суд Digital Интернет Компании Информационные технологии Google

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