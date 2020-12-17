На лекарства для амбулаторных пациентов с COVID-19 выделено 2,78 млрд руб

Российский кабмин выделил 2,78 миллиарда рублей на лекарства для амбулаторных пациентов с коронавирусной инфекцией, передает РИА Новости.

"Выделить из резервного фонда правительства РФ в 2020 году Минздраву России бюджетные ассигнования в размере 2787305,5 тысячи рублей на предоставление иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ и бюджету г​​​. Байконура в целях софинансирования их расходных обязательств по финансовому обеспечению мероприятий по приобретению лекарственных препаратов для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), получающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях", - говорится в сообщении.

Отмечается, что всего планируется обеспечить лекарствами 353,9 тысячи человек.