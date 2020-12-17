На Землю вернулся китайский "Чанъэ-5" с лунным грунтом

Китайская автоматическая межпланетная станция (АМС) "Чанъэ-5" доставила на Землю образцы лунного грунта. Капсула с инопланетным веществом приземлилась, как и планировалось, в автономном районе Внутренняя Монголия на севере КНР.

Китай стал первой за последние 44 года страной (после советской "Луны-24" в 1976 г.), реализовавшей проект по транспортировке геологических образцов с поверхности Луны, и третьей страной после США и СССР, которой удалось осуществить такую задачу.

Кстати, размер возвращаемой капсулы зонда "Чанъэ-5" составляет всего одну седьмую от размера капсулы китайского пилотируемого космического корабля. А площадь района приземления - в 16 раз больше. Поисковая группа приняла ряд технических мер, чтобы не возникло проблем с поиском капсулы. Так, до начала операции поисковая группа провела около 30 съемок местности в районе приземления.

Капсула обнаружена, все в порядке. Доставленный реголит будет изучен китайскими специалистами с научной точки зрения, а также с целью реализации проекта по подготовке к строительству научно-исследовательской базы на Луне.