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17.12.2020 10:09
Рубрика: Общество

На Землю вернулся китайский "Чанъэ-5" с лунным грунтом

Текст: Наталия Ячменникова
Китайская автоматическая межпланетная станция (АМС) "Чанъэ-5" доставила на Землю образцы лунного грунта. Капсула с инопланетным веществом приземлилась, как и планировалось, в автономном районе Внутренняя Монголия на севере КНР.
Фото: Ren Junchuan/Xinhua via AP Фото: Ren Junchuan/Xinhua via AP
Фото: Ren Junchuan/Xinhua via AP

Китай стал первой за последние 44 года страной (после советской "Луны-24" в 1976 г.), реализовавшей проект по транспортировке геологических образцов с поверхности Луны, и третьей страной после США и СССР, которой удалось осуществить такую задачу.

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Кстати, размер возвращаемой капсулы зонда "Чанъэ-5" составляет всего одну седьмую от размера капсулы китайского пилотируемого космического корабля. А площадь района приземления - в 16 раз больше. Поисковая группа приняла ряд технических мер, чтобы не возникло проблем с поиском капсулы. Так, до начала операции поисковая группа провела около 30 съемок местности в районе приземления.

Капсула обнаружена, все в порядке. Доставленный реголит будет изучен китайскими специалистами с научной точки зрения, а также с целью реализации проекта по подготовке к строительству научно-исследовательской базы на Луне.

Общество Космос Освоение Луны

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