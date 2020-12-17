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17.12.2020 05:14
Рубрика: Власть

Нарышкин рассказал о сотрудничестве СВР с иностранными спецслужбами

Служба внешней разведки (СВР) России отмечает беспрецедентный прогресс в сотрудничестве с зарубежными спецслужбами. Об этом заявил директор СВР Сергей Нарышкин в статье, опубликованной в журнале "Международная жизнь" в преддверии 100-летия службы.

Фото: Пресс-бюро СВР
Директор СВР Сергей Нарышкин дал интервью "Российской газете"

По его словам, качество сотрудничества повышается вопреки напряженности в отношениях Москвы с западными странами. Российская сторона знает о мощном давлении Вашингтона и Лондона на ряд государств в антироссийском ключе по вопросу взаимодействия с СВР России. Несмотря на такое "неджентльменское" поведение в последние годы отмечен серьезный прогресс в отношениях с большинством зарубежных спецслужб, в том числе и некоторыми западными, написал Нарышкин.

Он отметил, что многие партнеры СВР откровенно тяготятся назойливым вниманием англосаксонских союзников и стремятся оставаться на позициях объективности. Они признают, что СВР - не просто один из главных участников процесса взаимодействия разведок разных стран, но и во многом определяет его направления, содержание и формы.

Сейчас СВР с разной степенью интенсивности сотрудничает практически со всеми значимыми разведывательными и контрразведывательными службами государств - членов СНГ, стран Запада, Центральной и Восточной Европы, АТР, Латинской Америки, Ближнего и Среднего Востока, африканских государств. Наиболее тесные и продуктивные отношения у СВР сложились с разведструктурами стран СНГ и ШОС.

При этом Нарышкин отметил, что формы и методы взаимодействия с разведками других стран меняются в зависимости от внешнеполитических приоритетов России и международной обстановки.

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