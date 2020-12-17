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Названы смартфоны, которые получат четыре года обновлений Android

Текст:   Антон Благовещенский
17.12.2020,  
13:12
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Все новые мобильные устройства на базе чипов Qualcomm, начиная с модели Snapdragon 888, будут в течение четырех лет получать обновления для Android - включая три новых глобальных версии (в дополнение к имеющейся "из коробки") и год апдейтов безопасности.

Как пишет 9to5Google, это станет возможно благодаря "расширенному сотрудничеству" между Google и Qualcomm.

Нововведение коснется новых чипов линейки Snapdragon, установленных в смартфоны под управлением Android 11 и более новых.

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Напомним, что ряд производителей, включая Google, Samsung и других, уже перешли на трехлетний цикл обновления. В свою очередь, Apple выпускает пять глобальных обновлений iOS для iPhone и iPad.

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