Названы смартфоны, которые получат четыре года обновлений Android

Все новые мобильные устройства на базе чипов Qualcomm, начиная с модели Snapdragon 888, будут в течение четырех лет получать обновления для Android - включая три новых глобальных версии (в дополнение к имеющейся "из коробки") и год апдейтов безопасности.

Как пишет 9to5Google, это станет возможно благодаря "расширенному сотрудничеству" между Google и Qualcomm.

Нововведение коснется новых чипов линейки Snapdragon, установленных в смартфоны под управлением Android 11 и более новых.

Напомним, что ряд производителей, включая Google, Samsung и других, уже перешли на трехлетний цикл обновления. В свою очередь, Apple выпускает пять глобальных обновлений iOS для iPhone и iPad.