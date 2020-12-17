NI назвал С-400 одной из ведущих систем противоракетной обороны в мире

То, что теперь называется "Триумфом", задумывалось как передовой проект модернизации С-300. Версия С-300ПМУ-3, разработка которой стартовала в начале 90-х годов, должна была получить новые ракеты для расширения характеристик и выполнения новых, ранее не свойственных семейству задач. В 90-е проект боролся за финансирование, в начале 2000-х столкнулся с техническими проблемами из-за опасений, что созданные в СССР компоненты системы будут снижать общую производительность.

Тем не менее в 2007 году первые "Триумфы" начали поступать на вооружение. С-400 представляет собой огромный скачок в производительности по сравнению с предыдущими комплексами. Если С-300 - система ПВО дальнего действия, то в распоряжении "Триумфа" есть четыре типа ракет для работы на практически любой дистанции: от 40 до 400 километров. Новые функции пункта управления позволяют ему работать в условиях мощного радиоэлектронного противодействия и отслеживать летательные аппараты, изготовленные по стелс-техологиям. Один дивизион С-400 способен одновременно обстреливать 80 целей, наводя на каждую по две ракеты.

Комплекс "Триумф" состоит из системы боевого управления: командный пункт и многофункциональная РЛС, - шести пусковых установок, арсенала ракет "земля-воздух" и машин материально-технического обеспечения для хранения ракет и обслуживания оборудования. Система боевого управления совместима с более ранними комплексами ПВО, то есть С-400 может обмениваться информацией и управлять С-300 различных модификаций, комплексами семейств "Тор" и "Панцирь".

За последнее десятилетия был подписан ряд крупных контрактов на поставку "Триумфов" за рубеж. Их уже получили Китай и Турция, ожидает свои "Триумфы" Индия, в списке потенциальных покупателей Вьетнам, Египет, Ирак, Катар и Саудовская Аравия. В России 25 полков С-400 развернуты в пяти военных округах. И хотя вскоре войска начнут получать новую зенитную систему С-500, очевидно, что "Триумф" продолжит службу на протяжении десятилетий.