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Думается, это как раз тот уход, о котором мало кто будет вспоминать с сочувственным сожалением. Трудно сказать, как сложилось у Доменико Тедеско в спартаковской команде. А вот в нашей стране у него не сложилось совсем.
Одно можно сказать точно: Доменико Тедеско запомнится своей харизмой и эмоциональным поведением. Даст ли он результат - узнаем весной. Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Да, с седьмого места в прошлом сезоне Доменико вывел "Спартак" в одного из лидеров сезона нынешнего. Но его поведение во время матчей порой виделось смехотворным. Маленький щупленький человек бегал будто угорелый вдоль бровки. Поминутно хватался за голову. Приседал на корточки. Не соглашаясь ни с какими судейскими решениями, выражал свой искренний протест, трагически воздевая руки. Все это напоминало даже не серьезную драму, а простенький водевиль с привычным, одним и тем же разыгрываемым Тедеско сюжетом.

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС
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Вряд ли такое театральное творчество шло на пользу любимой народной команде. Некая неврастения передавалась игрокам, судьям. За это неадекватное поведение немец итальянского происхождения нахватал немало красных карточек. Усаживался на трибуну, но, и отбыв наказание, продолжал действовать в том же суперэмоциональном духе. К нему привыкли судьи, над ним снисходительно подсмеивались журналисты, ему слегка подсвистывали зрители. И, честно, от всего этого балагана многие устали.

В последних матчах Тедеско не повезло. "Спартак" проиграл в Сочи, начисто уступил в Питере. Возможно, готовя пути к отступлению, еще в Сочи Доменико Тедеско начал своеобразную отходную кампанию. Ввязался в послематчевый скандал. Моментально поведал в телеэфир о нанесенных обидах: в чужой стране, порядки которой он уважает, к нему относятся без должного почтения. Кто-то его оскорбил, не совсем понятно чем, кто-то угрожал непонятно как. Тедеско был в своем репертуаре. Но уже тут показалось, что Доменико не прочь отъехать без обратного билета. Прозвучавшие на пресс-конференции сетования об охватившей мир пандемии, о закрытости границ, о желании проводить больше времени с семьей звучали в исполнении господина Тедеско неоригинальным рефреном. Между пламенных строк фразы о непонимании угадывалось желание отправиться восвояси. Истекающий в мае контракт со "Спартаком" Доменико Тедеско продлевать не будет.

Что ж, наш футбол видывал многое. Над ним экспериментировали, когда успешно, а когда и совсем нет, десятки иностранных тренеров. Тедеско тоже внес свой вклад, нельзя сказать, что неудачный, скорее запоминающийся. И наверняка пребывание в "Спартаке" позволит Доменико спокойно и безбедно отдавать неограниченное количество время семье, где его с любовью понимают и принимают.

Быть может, его примеру последует и главный тренер "Локомотива" серб Марко Николич. Даже трудно было представить, что наставник-дебютант придаст процветавшему до него клубу такую немыслимую скорость движения вниз. Я не о еврокубке, тут удивляться нечему. При Николиче бедный "Локо" установил невиданные рекорды по количеству пропущенных мячей в двух с "Динамо" и "Краснодаром" матчах - целых 10! И в свои наихудшие времена "железнодорожники" с такой пугающей частотой не пропускали по пять мячей в каждой игре. Наверняка опыт, пусть и печальный, участия в еврокубке, а также пребывание на важнейшем посту известной команды позволит новичку большого футбола повысить свой тренерский потенциал, который пригодится в ином, менее именитом клубе.

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