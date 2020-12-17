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17.12.2020 15:04
Рубрика: Общество

Новые медицинские сервисы для врачей и пациентов появятся в 2021 году

Текст: Елена Манукиян
В 2021 году Минздрав планирует внедрение новых сервисов с искусственным интеллектом, которые будут помогать медикам в принятии врачебных решений, заявил замминистра здравоохранения Павел Пугачев.
Фото: Илья Питалев/РИА Новости Фото: Илья Питалев/РИА Новости
Фото: Илья Питалев/РИА Новости

"В следующем году мы планируем внедрение таких сервисов, которые будут направлять врача и помогать ему", - сказал он, выступая на конференции "Найди своего доктора" в четверг, 17 декабря.

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
Минздрав контролирует ситуацию с выплатами медикам

Так, по словам Пугачева, искусственный интеллект, например, сможет быть полезным при постановке диагноза и выборе для него подходящего лечения, предоставив врачу "третье мнение". Он проанализирует всю имеющуюся медицинскую информацию о конкретном заболевании у каждого отдельного пациента, подскажет специалисту, какие методы лечения и препараты были наиболее эффективны за всю историю врачебной практики в аналогичных ситуациях.

Новые сервисы в следующем году появятся и для пациентов. Они будут представлены в личном кабинете на портале госуслуг в рамках суперсервиса "Мое здоровье", где будут храниться все электронные медицинские документы, следует из слов замминистра. "Пациент получит возможность управлять своей медицинской информацией, предоставлять доступ к своим медицинским документам врачам как в государственных, так и платных клиниках", - пояснил Пугачев.

Он также отметил, что минздрав заинтересован в том, чтобы появлялось как можно больше легальных сервисов, полезных как для врача, так и для пациента. Они должны быть зарегистрированы и подключены к единой государственной информационной системе здравоохранения (ЕГИСЗ) и порталу госуслуг (ЕСИА). По его словам, возможности телемедицинских консультаций, которые уже доступны на портале госуслуг жителям некоторых регионов, будут расширяться.

Кстати, каждая четвертая такая дистанционная консультация в 2020 году прошла в Москве, рассказали "РГ" в компании VEB Ventures со ссылкой на исследование своей портфельной компании "Доктор Рядом Холдинг". Вторым регионом-лидером в Центральном федеральном округе стала Ивановская область. В Северо-Западном федеральном округе телемедицинские услуги пользуются наибольшей популярностью у жителей Санкт-Петербурга. Лидеры по обращениям к онлайн-врачам в Приволжском федеральном округе - Республика Татарстан и Республика Башкортостан, в Южном федеральном округе - Краснодарский край, в Уральском - Свердловская область.

В исследовании отмечается, что самая популярная тема обращений - диагностика, профилактика или лечение коронавируса. В топ-5 поводов удаленного общения с докторами также вошли боль в животе, головная боль, боль в спине и суставах и нарушение сна. Зафиксированы регулярные жалобы людей на быструю утомляемость, аллергические реакции, покраснение глаз, повышенное артериальное давление, травмы, раны и ожоги.

Кроме врачей первичного звена, наиболее популярными телемедиками в России в 2020 году стали гинеколог - 8% обращений, невролог - 6% обращений, дерматолог - 6% обращений, гастроэнтеролог - 4,5% обращений, ЛОР - 4,3% обращений, эндокринолог и кардиолог - по 2,7% и 1,6% обращений соответственно. К терапевтам и педиатрам обратилось 59% телепациентов (43% и 16% соответственно). 2,4% онлайн-консультаций провели урологи. Дистанционными услугами психологов воспользовались 1,1% пациентов, услугами онлайн-хирургов - 1% людей.

Фото: iStock
Цифровизация открывает новые возможности в диагностике и лечении

Анализ обезличенных данных показал, что практика использования телемедицины зависит от того, какого возраста и пола пациент, где он живёт и есть ли у него дети, говорится в исследовании. Так, средний возраст наиболее активных телепациентов в России составил 25-40 лет, 70% из них - женщины. Они обращаются к врачам онлайн как по вопросам своего здоровья, так и по вопросам здоровья членов семьи, в особенности - детей.

По словам старшего управляющего директора VEB Ventures Вероники Фидлер, "Цифровизация медицины требует времени и сильно меняет представление пациентов и врачей о здравоохранении, но этот процесс беспроигрышен.

"С помощью телеконсультанций пациенты могут перенести в онлайн часть своих обращений по вопросам здоровья, что позволяет более ответственно относиться к своему здоровью и обращаться за консультациями и помощью даже в тех случаях, когда повод для поездки в клинику мог показаться незначительным", - отмечает генеральный директор "МК Доктор Рядом" Денис Швецов.

Общество Здоровье Правительство Минздрав

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