В четверг состоялась ежегодная пресс-конференция Владимира Путина. Особенность этого года - подавляющее большинство вопросов было задано онлайн. За четыре часа тридцать минут глава государства ответил на 68 вопросов. "РГ" публикует наиболее значимые моменты этого общения.

Уходящий год: плюсы и минусы

Год был... Что значит "плохой"? Это как погода: она бывает плохая или хорошая? Погода - она и есть погода. Так и год: и плюсы есть, и минусы. Как в жизни всегда.

Конечно, этот год связан с проблемой, которая у всех на устах, перед глазами стоит и которая всех нас беспокоит, - это пандемия коронавирусной инфекции. Но это характерно не только для нас, не только для России - для всего мира. Мы это хорошо знаем, уже свыше 70 миллионов человек столкнулись с ней, по данным ВОЗ. И эта проблема наложила отпечаток на все стороны нашей жизни.

Что такое пандемия? Это локдауны, сокращение производства, это значит сокращение перевозок, все, что с этим связано. Это значит сокращение рабочих мест, падение доходов, к сожалению. Все это имело место.

Но в то же время я бы хотел вот на что обратить внимание...

Проблем - море, и все-таки море - это океан, он везде, по всему миру расплескался.

Но можно с уверенностью сказать, что мы встретили эти проблемы достойно и отчасти даже, может быть, лучше, чем в других странах мира, которые по праву гордятся и устойчивостью своей экономики, и развитием своих социальных служб и систем здравоохранения.

Я воспользуюсь подсказками (я не хочу утыкаться в цифры, потому что это всегда скучно и тоску наводит), тем не менее что у нас получилось. У нас на данный момент времени падение ВВП - 3,6 процента, на данный момент. Это меньше, чем практически во всех ведущих странах Европы, Евросоюза, меньше, чем в Соединенных Штатах Америки. В некоторых странах Евросоюза падение ВВП где-то под 9 процентов (так в Великобритании, по-моему) на сегодняшний день.

У нас промышленное производство "подсело" на 3 процента к данному моменту. Главным образом за счет нефти, потому что у нас сделка ОПЕК+, мы вышли на сокращение добычи, и это повлияло на общие наши показатели. Но что приятно (что лучше, где хуже, где у нас какие-то позитивы), вчера только мне коллеги из правительства докладывали: ноябрь к ноябрю текущего года - рост обработки (обрабатывающей промышленности) 1,1 процента. То есть это дает нам основания надеяться на то, что эта тенденция сохранится, что нам удастся и мы будем двигаться в этом направлении вперед...

Реальная заработная плата (прошу сразу граждан на меня не сердиться: то, что я сейчас скажу, не соответствует ощущениям, с которыми люди сталкиваются в реальной жизни, тем не менее это усредненная цифра, мы должны тоже на неё ориентироваться), реальная заработная плата, надеюсь, подрастет у нас до конца года где-то на 1,5 процента, к сожалению, при падении реальных располагаемых доходов населения. За счет чего? О чем это говорит? Откуда эта разница берется? Падение доходов индивидуальных предпринимателей и всего, что с этим связано. В общем и целом падение реальных доходов, к сожалению, будет где-то около 3 процентов.

Уровень безработицы у нас был в начале года 4,7 процента, сейчас, как вы знаете, он подрос до 6,3 процента... Все, что мы делаем по поддержке экономики, по поддержке пострадавших отраслей производства, связано напрямую с поддержанием рабочих мест. Сейчас 6,3 процента, надеюсь, что нам в течение следующего года удастся выйти на прежние показатели...

Знаете, на что хотел бы обратить внимание? Что является, совершено очевидно, положительным элементом развития экономики? 70 процентов российского бюджета уже формируется не за счет нефтегазовых доходов. Это значит, что мы не в полной мере, но все-таки начинаем слезать с так называемой нефтегазовой иглы. И если кому-то хочется представлять нас до сих пор бензоколонкой, то это уже не имеет под собой реальных оснований. Хотя зависимость еще очень большая, и мы это должны иметь с вами в виду.

Ну и наконец, этот уходящий год все-таки связан с крупными мероприятиями общенационального характера, имея в виду 75 лет Победы в Великой Отечественной войне. Несмотря ни на какие сложности, связанные с пандемией, мы все-таки достойно ее отметили, и Парад Победы состоялся на Красной площади; в онлайн-формате, но все-таки - шествие Полка. Все это позитивные моменты.

Можно с уверенностью сказать, что мы встретили проблемы достойно и отчасти даже, может быть, лучше, чем в других странах мира, которые по праву гордятся и устойчивостью своей экономики

Но самое главное, знаете, на что я бы хотел обратить внимание и за что хотел бы поблагодарить граждан страны? В этих достаточно сложных условиях мы еще раз подтвердили, что лежит в основе российской идентичности, - единение народа при какой бы то ни было угрозе. То, что мы все видели, - работа волонтеров, работа медиков, которым еще раз низкий поклон и благодарность, состояние всего общества, нацеленного на помощь и поддержку ближнего своего, поддержку тех людей, которые нуждаются в помощи и поддержке, - вот это общенациональное единение, я уже не говорю про движение "Мы вместе", это просто внешнее проявление внутреннего состояния общества, оно является, на мой взгляд, определяющим и решающим для нашей страны. Я еще раз хочу выразить слова благодарности всем, кто принял участие в этих масштабных мероприятиях.

О состоянии системы здравоохранения

По поводу готовности системы здравоохранения. Конечно, к таким масштабам, с которыми мы столкнулись, не готова оказалась ни одна система здравоохранения в мире. Ну нет такой системы просто. Мы анализируем все, что в мире происходит, и видим, что такого примера нет. Но есть примеры того, как была организована работа в нашей стране. По сравнению - все же познается в сравнении - я уже сказал, что у нас море, океан проблем, и сейчас вы некоторые из них назвали, но все познается в сравнении: по сравнению с тем, что в мире происходило, конечно, наша система оказалась более эффективной...

Мы выиграли это время, начали быстро разворачивать и саму систему здравоохранения, и все, что связано с предупреждением пандемии, и не потеряли это время зря. Потребность в коечных местах, подготовленных для борьбы с пандемией, у нас составляла 95, в миллионах мы считаем, а готовность была только 50 процентов; сейчас уже 125 - нет, все-таки в тысячах, - 125 тысяч, 177 тысяч развернули, даже 277 тысяч: 277 тысяч развернуто за достаточно короткий срок. За это время мы построили 40 центров: 30 минобороны построило достаточно быстро и 10 - сами регионы. Всего 40, сороковой должен быть завершен в последние дни уходящего года. Это говорит о способности быстро реагировать на проблему...

Наша система здравоохранения и государственного управления в этой сфере продемонстрировали готовность к быстрой мобилизации ресурсов и сделали это. Кстати говоря, необходимое количество лекарств увеличено в два раза. Да, в некоторых регионах сейчас сталкиваются, мы знаем, и я даже некоторую информацию взял из кол-центра, которая от граждан поступает, - и лекарств не хватает и в стационарах, и тем более в аптечной сети, и бесплатные лекарства не выдают, сейчас я об этом тоже два слова скажу. Но это уже не те проблемы, с которыми мы сталкивались в начале. Это проблемы логистики, несвоевременных закупок, доставок, а в целом промышленность среагировала.

В начале пандемии мы не знали, что это такое, не знали, как выявлять, как тестировать, чем лечить, не знали, будет ли когда-нибудь противоядие, то есть вакцина. Смотрите, по всем этим позициям мы серьезно продвинулись вперед. Россия входит в тройку мировых лидеров по тестированию, а, по мнению ВОЗ, один из способов преодоления трудностей, связанных с распространением инфекции, - это массовое тестирование. Лекарственные препараты: мы начали производить отечественные препараты в нужном нам количестве. И наконец, вакцинация: Россия оказалась первой страной в мире, которая изобрела, так можно сказать, и начала производить вакцину - и Научного центра имени Гамалеи, и Новосибирского центра "Вектор". Хорошие вакцины, я уже много раз об этом говорил, и безопасные, и эффективно действующие: 95 с лишним процентов, под 96-97 уже, говорят специалисты, уровень защиты и ни одного серьезного случая нет побочных явлений...

Теперь по поводу первичного звена здравоохранения. Да, конечно, нам пришлось концентрировать необходимые ресурсы на тех вещах, о которых я только что сказал выше: для борьбы с инфекцией коронавирусной, на помощь врачам, волонтерам, студентам и так далее, на то, чтобы развернуть производство как можно быстрее в нужном объеме. Мы немножко сдвинули вправо начало работы по развитию первичного звена здравоохранения, но мы этого не забыли, никуда в долгий ящик не отложили. Вместо того чтобы начать это 1 июля текущего года, мы начнем с 1 января. И все ресурсы, которые предусматривались на эту программу, они все у нас будут использованы в те сроки, которые предусмотрены этой программой. Это 500 миллиардов рублей из федерального бюджета плюс 50 миллиардов рублей из региональных бюджетов. Где-то в ближайшие три года уже около 300 миллиардов должно быть выделено и должно быть освоено.

В этих достаточно сложных условиях мы еще раз подтвердили, что лежит в основе российской идентичности, - единение народа при какой бы то ни было угрозе

К некоторым направлениям совершенствования системы первичного звена здравоохранения мы приступили. Например, закупка автотранспорта. Эта закупка нужна сейчас, я это вижу тоже по вопросам, которые поступают, но это уже, можно сказать, часть программы развития первичной системы здравоохранения. Если уж я об этом заговорил, я скажу, что самое главное в развитии первичной системы, этого звена здравоохранения заключается в том, чтобы обеспечить 100-процентную доступность граждан к медицинским услугам. Я вижу, что здесь очень много вопросов, которые требуют быстрого решения, - вот этим мы и будем заниматься в первую очередь. Конечно, подготовка кадров соответствующих, материальная база и так далее.

О парламентских выборах 2021 года и участия в них новых партий

Что касается выборов в парламент страны в 2021 году, то, конечно, отличия будут, они заключаются прежде всего в том, что у нас приняты поправки к Конституции, - первое. И это означает, что парламент получил больше полномочий по целому ряду направлений, в том числе и по формированию правительства Российской Федерации. Вы знаете, еще раз хочу это повторить, теперь Государственная Дума, по сути, принимает окончательные решения не только по председателю правительства, но и по министрам и вице-премьерам.

Президент обязан подписать кадровые решения, которые будут приняты парламентом. И это существенным образом - еще не все это, по-моему, поняли, осознали - повышает значимость работы депутатского корпуса, их ответственность перед страной, в том числе и за работу правительства. Эта связка между парламентом и правительством чрезвычайно, на мой взгляд, важна. Это первое.

Второе - по поводу новых партий: не пора ли старым политическим тяжеловесам уступить свое место. Это решают не новые партии, не политические тяжеловесы в виде традиционных партий, это решают граждане, это решают избиратели. Они принимают решение на выборах, кого поддержать. Но дает ли наша политическая система, а она развивается, возможность большему количеству политических сил, политических партий принять участие в общенациональных избирательных кампаниях? Да, дает. Думаю, что в этом году - не думаю, а точно, на следующий год, по-моему, до 16 партий могут принять участие в выборной кампании без того, чтобы собирать подписи. Почему? Потому что они в соответствии с действующим у нас законом получили представительство в ряде субъектов Российской Федерации и вместе с ним право попробовать свои силы на общенациональной политической арене.

Я желаю им успехов, но хочу еще раз сказать, что кого избрать, решает все-таки избиратель. В этой связи хотел бы отметить, что традиционные политические партии хорошо известны, они представлены в парламенте в течение многих лет. Надо отдать должное, разные, подчас полярные точки зрения звучат в парламенте и даже острые дискуссии по целому ряду проблем, с которыми сталкивается страна и которые стоят перед нами в качестве приоритетных. Но при этом практически каждая из них выступает с патриотических позиций и так, как она считает нужным, стремится решить стоящие перед страной задачи. Подходы, инструменты решения этих задач разные, но цель у всех политических традиционных партий одна - благополучие и развитие страны.

О том, будет ли президент делать прививку от коронавируса

Я всех призываю самым внимательным образом относиться к рекомендации специалистов. Вы, смотрю, Людмила, взяли, надели сразу маску. Это очень здорово. И у вас перчатки.

Специалисты нам говорят о том, что те вакцины, которые поступают в гражданский оборот на сегодня, предусмотрены для граждан в определенной возрастной зоне. И до таких, как я, вакцины пока не добрались. Я повторяю еще раз: я человек в этом смысле достаточно законопослушный, я прислушиваюсь к рекомендациям наших специалистов, и поэтому пока этой вакцины, как говорят специалисты, не поставил. Но я обязательно это сделаю, как только это станет возможным. Это первое.

Второе: необходимо - то, что я слышу от специалистов - иметь некоторый "разбег" между различными прививками. Скажем, от гриппа и от коронавируса. Некоторые специалисты говорят о том, что это должна быть разница в две недели, некоторые говорят, что это должна быть разница как минимум в четыре недели, что касается коронавируса.

Третье по поводу необходимости массовой или всеобщей вакцинации: я считаю, что это нужно делать. То же самое говорят не только наши, отечественные вирусологи, но и их коллеги практически во всем мире. Один из немногих путей преодоления всех вопросов, связанных с пандемией, - это массовая вакцинация. Именно она должна создать общенациональный, популяционный иммунитет. И повторяю еще раз: наша вакцина эффективная и безопасная. Поэтому не вижу никаких причин не вакцинироваться.

Наконец, следующий момент, связанный с помощью, как вы сказали, другим странам. Прежде всего - всегда об этом говорил и скажу еще раз, хочу, чтобы меня все услышали в стране, - наша задача - провести вакцинацию внутри Российской Федерации. Здесь есть некоторые вопросы.

Какие? Вакцина сама по себе, компоненты этой вакцины хорошие. У нас до сих пор не хватает "железа", оборудования для производства нужного нам количества вакцины. От гриппа прививки сделаны уже, по-моему, 70 миллионам человек. Это крупномасштабная вакцинация по всей стране. Вот что нам нужно делать и в случае борьбы с коронавирусной инфекцией. Но для того чтобы произвести эту вакцину, нужны соответствующие заводы, предприятия, оборудование. Это будет наращиваться, исхожу из того, что все планы в этом смысле будут исполнены. В следующем году, уже в начале, у нас уже будут миллионы доз вакцины, и это будет увеличиваться и увеличиваться.

По поводу сотрудничества с другими странами. Именно в силу того, что нам требуется время, для того чтобы нарастить именно технологические возможности наших предприятий по производству самой вакцины, нам ничего не мешает сами компоненты этой вакцины - а ее у нас достаточно - производить на площадках в иностранных государствах, в зарубежных государствах, которые должны будут вкладывать свои деньги в расширение этих производств и в покупку соответствующего оборудования, - вот о чем идет речь. Это никак не мешает вакцинации населения в Российской Федерации. А наоборот, честно говоря, даже будет улучшать конечное качество продукции, поскольку это будет приобретать более и более массовый характер.

О происхождении вируса

Что касается происхождения, то слухов много. Я бы не хотел сейчас на всю страну и на весь мир говорить об этом, тем более что мы не видим никаких подтверждений, связанных с этими обвинениями в адрес кого бы то ни было. Вы знаете, мне кажется, что сейчас нужно исходить из другого - не искать виновных, а нужно объединять усилия для борьбы с проблемой. Вот это будет правильным направлением нашего сотрудничества. Это первое.

Второе: когда мы говорим, а наши некоторые западные партнеры все время упирают на то, что они придерживаются гуманистических начал в своей политике и внутри своих стран, и во внешней политике, надо бы подумать о том, как помогать тем людям, которые оказались в особо тяжелых условиях; снять хотя бы ограничения различного рода - торговые ограничения, санкции - в отношении тех стран и тех направлений сотрудничества, которые важны для преодоления последствий пандемии; снять ограничения на поставку медикаментов, медицинского оборудования, подготовку врачей - вот о чем надо подумать, а не искать крайних и виновных.

Я должен отметить, что у нас сотрудничество со многими странами, слава богу, развивается, в том числе и с Китайской Народной Республикой, и на уровне специалистов, и на уровне руководителей регионов, и на общегосударственном уровне.

По поводу заданий спецслужбам: задания, конечно, всякие даются, но это, наверное, не то место, где мы должны обсуждать, как эти задания исполняются.

О борьбе с бедностью, высоких ценах и безработице

Вы сказали, что никогда не было так тяжело, как сейчас. Было: в 2000 году за чертой бедности жили 29 процентов населения. Ниже прожиточного минимума - почти треть страны, каждый третий жил на доходы ниже прожиточного минимума, за чертой бедности.

Мы в 2017 году вышли на планку где-то 12,3 процента живущих за чертой бедности. Сейчас, к сожалению, из-за этих всех проблем эта планка приподнялась до 13,5 процента. И это, конечно, много, это около 20 миллионов человек, это все равно очень много.

Вы говорите: есть ли план? Да, конечно, план есть, это одно из основных направлений деятельности - снижение количества людей, живущих за чертой бедности. Поэтому я поговорю на этот счет поподробнее.

На поддержку граждан, только на прямую поддержку граждан направлено 838 миллиардов рублей. Это огромные деньги, и мы вынуждены были их концентрировать на этих направлениях, так же, как и на поддержку, скажем, пострадавших отраслей

Смотрите, во-первых, план такой: к 2030 году уйти с сегодняшних 13,5 процента до 6,5 процента людей, уровень доходов которых ниже прожиточного минимума. Плохо, конечно, что и 6,5 сохранится, но мы должны исходить из реалий. Это реально, я считаю, цель амбициозная, но реальная. Это первое.

Теперь по поводу цен. Да, конечно, где-то цены растут объективно. Связано это с чем - связано с ростом, допустим, стоимости комплектующих в связи с курсовой разницей, это неизбежно. Некоторые товары мы собираем; значительную часть комплектующих, которые стали дороже, мы закупаем за большее количество рублей, потому что рубль немножко просел и это стало дороже.

Но там, где это не связано с объективными обстоятельствами, это не может не вызывать соответствующей острой реакции. И вот это, честно говоря, меня так и задело. Потому что, скажем, при том, что у нас урожай рекордный - за последние шесть лет у нас рекордный урожай, и в этом году он будет 131 миллион тонн, а может быть, и даже 134, побольше, может быть, будет, может быть, до этого дойдет, а хлеб растет в цене, макароны в цене растут. Это что такое? Это с какой стати-то? Это первое.

Второе - сахар. Мне когда-то говорили: надо "прикрутить" нам тростниковый сахар, надо поддержать своих производителей. Мы разными способами это сделали, но не для того, чтобы создавать дефицит на внутреннем рынке, ведь министр мне что сказал: для внутреннего потребления достаточно. И в то же время как это достаточно, если на 75 процентов рост цен произошел?

Или по подсолнечному маслу - на 17 (процентов рост). Что, у нас семечки нет? Достаточно тоже. А почему происходит? Потому что на мировых рынках выросла цена, значит, на внешний рынок пошло больше значительно, и начали внутренние цены "подтаскивать" к общемировым, что совершенно недопустимо.

Именно поэтому у нас разговор такой жесткий и был. Правительство отреагировало. Здесь главное, чтобы не перегнули палку, главное, чтобы не пережали с административными мерами. Надо было своевременно это делать, более рыночными [методами]: ввозные таможенные пошлины надо было скорректировать, вот и все, делов-то куча. Все знают, эти инструменты хорошо известны, надо только вовремя было реагировать на это. Но, надеюсь, что это произойдет.

Сейчас подписаны или должны быть подписаны, по-моему, уже подписаны, соглашения между производителями и сетями: и производители снижают на определенный объем, и сети должны в рознице показать нам это снижение по базовым продуктам питания.

Поэтому на цены, конечно, надо смотреть внимательно, и будем, безусловно, это делать. Надеюсь, что эта реакция будет в течение ближайших нескольких дней, ну, нескольких недель, это уже точно.

Теперь по поводу того, что можно, нужно и что мы делаем для того, чтобы людям помочь в этот сложный период времени.

Во-первых, в связи с тем, что подросла безработица с 4,7 процента до 6,3 процента, мы существенно повысили пособие по безработице, это всем хорошо известно.

Но самая тяжелая ситуация, конечно, складывается у семей с детьми, и здесь у нас выстроена целая программа поддержки семей с детьми: от нуля до полутора лет, от полутора лет до трех лет и от трех до семи. От нуля до полутора лет мы ввели пособие, и правила там такие: если на каждого члена семьи доходы меньше двух прожиточных минимумов (сначала было полтора, потом мы расширили программу, и большее количество людей попало в эту программу), если меньше двух прожиточных минимумов на человека, то такие семьи имеют право на получение одного прожиточного минимума ребенка на каждого ребенка. От полутора лет до трех лет, если меньше доход соответствующий по этим ПМ, то тогда можно получить то же самое, но из материнского капитала: мы предоставили право получить эти средства из материнского капитала. И наконец, для детей от трех до семи лет мы ввели следующее правило: если в семье не дотягивают на каждого члена до одного прожиточного минимума, то начали платить 0,5 ПМ на каждого ребенка. Но решили уже с самого начала проанализировать ситуацию, посмотреть, как это отражается на доходах семей, и если не все семьи будут дотягивать до одного ПМ на человека, то с 1 января следующего года, то есть через две недели, мы будем платить уже по одному прожиточному минимуму на каждого ребенка.

Это такие, так скажем, оперативные меры по поддержке российских семей. Я уже не говорю про единоразовые выплаты всем детям до 16 лет.

И потом - поддержка рынка труда. Наверное, еще мы будем об этом говорить, я скажу об этом отдельно, чтобы не затягивать с ответом на ваш вопрос, хотя это один из ключевых вопросов, безусловно, поэтому я позволяю себе все-таки потратить побольше времени на это.

Но самое главное, конечно, заключается в том, чтобы нам развивать экономику, реализовывать цели национального развития, национальные проекты, куда заложены эти цели развития, создавать новые рабочие места, выводить экономику на новый уровень, отвечающий требованиям сегодняшнего дня, развивать искусственный интеллект, цифровизацию, современные создавать производства, которые позволяли бы людям и работать интересно, и получать доход достойный. Вот на это направлен целый комплекс наших мероприятий, которые заложены в рамках национальных проектов.

Об экологии и "мусорной реформе"

Не думаю, что она тормозит, эта реформа. Достаточно много вопросов, связанных с организацией самого производства, но реформа сама по себе двигается.

Здесь несколько задач перед нами стоят крупных. Первое. Нам нужно создать соответствующую отрасль производства, замкнутый цикл производства, когда отходы не идут на полигоны, а используются в других видах производства.

Второе. Нам нужно добиться нормальной сортировки, с тем чтобы к 2030 году у нас все распределялось по соответствующим сегментам этих отходов и соответствующим образом перерабатывалось.

На сегодняшний день одна из задач, которая стоит перед организаторами всей этой работы, заключается в том, чтобы добиться расширенной ответственности между производителями продукта и упаковщиками продукта, с тем чтобы перенести нагрузку за утилизацию не на граждан, а на производителей этих упаковочных изделий. В принципе это практика, которая выстроена практически повсеместно во всем мире, и мы будем придерживаться именно этой практики. У нас, скажем, в автопроме введен такой утилизационный сбор - и ничего, нормально, во всем мире он работает и в нашей стране работает. То же самое нужно делать по этим направлениям... Правительство этим занимается, регионы этим занимаются и будут заниматься дальше, здесь нет никаких сомнений. На это у нас выделяются значительные ресурсы, и все запланировано. Никуда на другие цели эти средства не направляются, это все по плану будет делаться.

Образование в школе и вузе: онлайн или офлайн?

Надо разделить онлайн-образование в школах и онлайн-образование в высших учебных заведениях, в институтах и университетах. У нас с вами по стране 39,9 тысячи школ, и только 2 процента из них работают онлайн, часть небольшая - на смешанной системе, большая часть - в обычном режиме. В высшей школе в основном всем рекомендовано сейчас перейти на систему онлайн-образования.

Что касается школ. У меня здесь много всяких записок по поводу готовности, технологической готовности к этой системе, и я чуть попозже, отвечая здесь на письменные вопросы, тоже об этом скажу подробнее. Но, конечно, проблема есть. Это касается железа так называемого, далеко не у всех есть компьютерное оборудование, и есть сложности с подключением к интернету, даже к телефонам. Есть такие сложности, особенно в небольших населенных пунктах.

Что мы собираемся делать? В 2021 году все школы Российской Федерации должны получить доступ к скоростному интернету. В 2021 году. Часть уже сейчас оборудована, в 2021 году должны быть все. Это первое.

По высшей школе. Дважды - в июле и осенью - мы поддерживали высшие учебные заведения, выдавали им соответствующие финансовые ресурсы для поддержания их работы в системе онлайн. И они, расширяя свои возможности в рамках работы онлайн, по интернету, должны это будут делать сами как хозяйствующие субъекты при той или иной поддержке со стороны государства, о которой я уже упомянул: дважды мы уже это делали в течение этого года.

Теперь по поводу качества образования. Конечно, онлайн-система, такой формат, не заменит никогда прямого, личного контакта между студентом, учащимся и преподавателем. Во всяком случае, этого еще очень долго не произойдет. Мне не нужно, мне кажется, вдаваться в детали, в подробности, все и так понимают, что я имею в виду. Тем не менее система, при которой и в школе, и в высшей школе онлайн-образование будет использоваться, - система существует, она, конечно, будет развиваться...

Мы договорились о том, что мы - страна, государство - сделаем нашим детям подарок. Простой, скромный. Но, тем не менее, всем семьям, где есть дети до семи лет, всем выплатим по пять тысяч рублей

Но есть еще один аспект, он очень чувствительный. Я знаю, что и студенты на это обращают внимание, в некоторых случаях даже в суд обращаются: "Мы платили за образование в нормальном режиме, а в онлайн у нас качество падает", - и так далее. Я понимаю, что они имеют в виду, я в известной степени разделяю их отношение к этому вопросу. Но есть и другая сторона этой медали: если преподаватель, профессор, доцент читает лекции Х часов, он что офлайн читает, что онлайн читает - он все равно это читает, за что ему меньше платить? Понимаете, это же вопрос. Если взять структуру расходов высшего учебного заведения, примерно 70 процентов - это расходы на заработную плату. Поэтому у высших учебных заведений "жирка" для того, чтобы снижать оплату за обучение в онлайн, почти нет. Или нам нужно будет закрыть некоторые высшие учебные заведения. Некоторые специалисты считают, что их слишком много, особенно в столичных городах, объединять, во всяком случае, нужно. Такой вопрос уже давно поставлен специалистами в области высшего и среднего образования.

Мы стараемся делать, и я сейчас, во всяком случае, подхожу к этому крайне аккуратно: здесь нельзя ничего преувеличивать, забегать вперед нельзя. Но если есть возможность у некоторых вузов как-то финансами поиграть, то, наверное, можно пойти и на определенное снижение оплаты там, где [обучение] онлайн преимущественно осуществляется. Государство, как я уже сказал, дважды в этом году выделяло поддержку финансовую, мы готовы делать это в будущем и дальше исходя из тех реалий, которые складываются в системе высшего и среднего образования.

Об отношениях с Украиной

Что касается перспектив развития отношений между Россией и Украиной, это в значительной степени зависит от украинских властей, я сейчас не скажу от Украины, а от украинских властей. Ведь практически все предыдущие главы государств, которые приходили, и действующий, кстати говоря, Владимир Александрович Зеленский, приходили с лозунгом прекращения конфликта в Донбассе, приходили с лозунгом объединения страны, в конечном итоге и выстраивания отношений с Россией. Но ничего не получается у них до сих пор, потому что они, когда приходят к власти, опираются на большинство народа и большинство избирателей, приходящим к урнам для голосования, а когда попадают во власть, уже начинают немножко колебаться и постоянно оглядываться - ну не хватает, мне кажется, просто политического мужества, - оглядываться на крайние националистические силы. И процесс замирает.

Так же происходит примерно и сейчас. Слава богу, когда мы в Париже встречались в рамках "нормандского формата", мы договорились о прекращении боевых действий. И это действительно соблюдается, это действительно большое достижение, произошел обмен удерживаемыми лицами. Но ничего не разблокировано с точки зрения экономики и социальной сферы. Ничего не сделано, по сути дела, в плане политического урегулирования. И более того, официальные лица в Киеве много раз уже публично заявляют о том, что они не собираются выполнять Минские соглашения, ставят вопрос о пересмотре его основополагающих положений.

Я хочу обратить ваше внимание на то, что Минские соглашения подтверждены соответствующей резолюцией Совета Безопасности ООН и, значит, приобрели силы международного закона, поэтому вот так, в одностороннем порядке, ничего пересмотреть не удастся, нужно с уважением относиться и к другой стороне, которая подписала этот документ, а именно к представителям Донбасса.

Поэтому, на мой взгляд, урегулирование неизбежно, рано или поздно это произойдет. Вопрос в том - когда. Это в значительной степени, повторяю еще раз, зависит от сегодняшних украинских властей.

А Россия как поддерживала Донбасс, так и будет поддерживать. Мы даже будем наращивать нашу поддержку Донбасса. Это касается и поддержания производства, решения социальных вопросов, вопросов инфраструктурного характера и так далее. Так что будем двигаться спокойно в этом направлении. Мы, без всяких сомнений, можете не сомневаться, понимаем всю сложность той ситуации, которая в Донбассе сложилась и, повторяю ещё раз, не только по гуманитарной линии, но и по линии прямого сотрудничества будем это делать дальше.

О внутреннем туризме и открытости границ

А в целом, конечно, очень бы хотелось, чтобы и наши граждане Российской Федерации пользовались возможностями внутреннего туризма, поддержкой со стороны государства внутреннего туризма и приезжали бы в Петербург, для этого границы открывать не нужно. Но как только станет возможным, конечно, мы это сделаем.

Одна из пострадавших отраслей нашей промышленности - это авиационные перевозки. И в этом смысле, конечно, очень важно разрешить возможность летать к нам и нашим компаниям летать за границу. У нас за границу летает 32 миллиона человек, давайте этот поток перенаправим в Петербург, оставляют за границей 35 миллиардов долларов в год. Если такие потоки будут направлены на наши внутренние возможности, на развитие внутреннего туризма, то это будет здорово. Петербург этого заслуживает. И уверен, сделаем это на самом достойном уровне. Как только, так сразу.

О национальных целях и работе правительства

У нас стратегические цели никуда не исчезли, они не откладываются. Конечно, коронавирусная инфекция внесла свои поправки. Я уже сказал, что мы, допустим, некоторые программы, как то, что я уже говорил, развитие первичного звена здравоохранения, вынуждены были сдвинуть на полгода вправо, по некоторым другим - тоже. Нам же нужны были источники для того, чтобы оперативно решать вопросы, связанные с борьбой с коронавирусной инфекцией, с поддержкой граждан страны, с поддержкой пострадавших отраслей экономики. Смотрите, на поддержку граждан, только на прямую поддержку граждан направлено 838 миллиардов рублей. Это огромные деньги, и мы вынуждены были их концентрировать на этих направлениях, так же, как и на поддержку, скажем, пострадавших отраслей. Но стратегических целей никто не отменял. Правительство работает достаточно эффективно.

Сейчас мы вспоминали про цены. Я знаю, что и ваши каналы показали нашу дискуссию с некоторыми членами правительства в связи с этим. Я считаю, что упустили этот момент некоторые коллеги в правительстве, несвоевременно среагировали. Но в целом, особенно в условиях борьбы с пандемией, правительство работало эффективно и очень напряженно. Я без преувеличения могу сказать, днем и ночью. И конечно, за это их можно и нужно поблагодарить.

Что касается изменений, это инициатива председателя правительства, он вправе набирать свою команду. Я с ним согласился по этим изменениям. Каких-то других не вижу. Сам председатель ничего не инициирует больше. Мне кажется, что нужно, чтобы сложившийся коллектив работал, работал слаженно. Здесь нужна и определенная стабильность...

А стратегические цели - да, правительство формировалось под эти стратегические цели. И полагаю, что оно этим задачам отвечает. У нас, повторю еще раз, они все определены, задачи. Ясно, что была критика изначально, способны ли мы достичь вот этих целей национального развития, используя те инструменты, которые называются нацпрограммами, нацпроектами, для того чтобы добиться нужных целей. В целом - да, есть, безусловно, вопросы, требующие дополнительного внимания, изучения, но мы с регионами все в целом отработали. И несмотря на эту пандемию, мы будем развиваться. Я вот опять привел пример первичного звена. Как было запланировано 500 миллиардов плюс 50 от регионов, так и будем это делать. Мы никуда эти деньги не снимаем. Все будет по плану.

О выплатах на каждого ребенка до семи лет к Новому году

Волонтеры мне недавно говорили, что у них есть идеи по поддержке детей к Новому году. В этом году, к сожалению, были отменены массовые мероприятия - например, детские елки. А праздник необычной, он связан с ожиданиями, с надеждами на будущее. И в то же время сегодня есть трудности... И мы договорились о том, что мы - страна, государство - сделаем нашим детям подарок. Простой, скромный. Но, тем не менее, всем семьям, где есть дети до семи лет, всем выплатим по пять тысяч рублей. Выплата будет полагаться на каждого ребенка - их получат все семьи, где есть дети от нуля до семи лет включительно.

Позже президент уточнил, что семьи с детьми до семи лет получат выплаты по пять тысяч рублей еще до Нового года. По его словам, эти деньги поступят "обычным порядком, как это было при выплате 10 тыс. рублей детям до 16 лет". Такое уточнение президент сделал, отвечая на вопросы журналистов кремлевского пула уже после завершения пресс-конференции.