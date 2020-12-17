Генассамблея ООН приняла предложенный Россией проект резолюции о борьбе с "героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости".

Документ призывает мировое сообщество "ликвидировать все формы расовой дискриминации всеми соответствующими средствами, в том числе, если этого требуют обстоятельства, законодательно". Кроме того, рекомендуется "принять конкретные меры, в том числе в законодательной области и в сфере образования… чтобы предотвратить пересмотр итогов Второй мировой войны и отрицание преступлений против человечности и военных преступлений, совершенных во время Второй мировой войны". Всего документ поддержали 130 стран. 51 государство воздержалось. Против проголосовали США и Украина.