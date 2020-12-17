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17.12.2020 11:45
Рубрика: Общество

Эксперимент доказал опасность ношения использованной маски

Текст: Тимур Алимов

Группа американских ученых обнаружила, что повторное применение одноразовой маски представляет опасность заражения куда большую, чем риск при полном ее отсутствии. Результаты проведенного ими эксперимента опубликованы в журнале Physics of Fluids.

Фото: iStock
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Исследователи разработали вычислительную модель по схеме маска - лицо - дыхательные пути и изучили влияние средств защиты органов дыхания на воздушные потоки при разных сценариях. Для оценки оседания микрочастиц с маской и без нее на лице, в четырех частях верхних дыхательных путей (нос, рот, глотка и гортань) и легких использовался атмосферный аэрозоль. Скорость вдыхания составляла от 15 до 60 литров в минуту.

Результаты показали, что значительное влияние на защитные функции оказывают физические характеристики маски (форма, размер и др.) - частицы практически беспрепятственно проникали в органы дыхания в местах складок, расположенных ниже рта и носа.

Однако, более удивительным, по словам ученых, стало то, что при повторном использовании маски усиливалось попадание и оседание частиц в верхних дыхательных путях. Как оказалось, образовавшаяся после первого применения грязь на материале значительно увеличивает область вдыхаемого воздуха и при этом уменьшает скорость потока.

Фото: iStock
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- Это открытие вызывает тревогу, так как низкая фильтрация приносит больше вреда, чем защищает, - отметили авторы эксперимента.

Кроме того, ученые сравнили оседание частиц на коже с маской и без нее. Выяснилось, что средство защиты не влияет на дисперсию мелких частиц (менее 1 микрометра) на лице. Частицы в 1 мкм при надетой маске концентрируются вокруг глаз, которые являются одним из путей проникновения в организм бактериальных и вирусных инфекций. Крупные частицы оседают, как правило, на поверхности носа и лба. При отсутствии маски большое число молекул аэрозоля собиралось в желобке - области между носом и верхней губой.

Общество Наука Пандемия коронавируса COVID-19

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