Эксперимент доказал опасность ношения использованной маски

Группа американских ученых обнаружила, что повторное применение одноразовой маски представляет опасность заражения куда большую, чем риск при полном ее отсутствии. Результаты проведенного ими эксперимента опубликованы в журнале Physics of Fluids.

Исследователи разработали вычислительную модель по схеме маска - лицо - дыхательные пути и изучили влияние средств защиты органов дыхания на воздушные потоки при разных сценариях. Для оценки оседания микрочастиц с маской и без нее на лице, в четырех частях верхних дыхательных путей (нос, рот, глотка и гортань) и легких использовался атмосферный аэрозоль. Скорость вдыхания составляла от 15 до 60 литров в минуту.

Результаты показали, что значительное влияние на защитные функции оказывают физические характеристики маски (форма, размер и др.) - частицы практически беспрепятственно проникали в органы дыхания в местах складок, расположенных ниже рта и носа.

Однако, более удивительным, по словам ученых, стало то, что при повторном использовании маски усиливалось попадание и оседание частиц в верхних дыхательных путях. Как оказалось, образовавшаяся после первого применения грязь на материале значительно увеличивает область вдыхаемого воздуха и при этом уменьшает скорость потока.

- Это открытие вызывает тревогу, так как низкая фильтрация приносит больше вреда, чем защищает, - отметили авторы эксперимента.

Кроме того, ученые сравнили оседание частиц на коже с маской и без нее. Выяснилось, что средство защиты не влияет на дисперсию мелких частиц (менее 1 микрометра) на лице. Частицы в 1 мкм при надетой маске концентрируются вокруг глаз, которые являются одним из путей проникновения в организм бактериальных и вирусных инфекций. Крупные частицы оседают, как правило, на поверхности носа и лба. При отсутствии маски большое число молекул аэрозоля собиралось в желобке - области между носом и верхней губой.