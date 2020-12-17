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17.12.2020 14:10
Рубрика: Общество

В Германии обнаружены останки древнейшего питона на Земле

Текст: Наталья Панасенко
Фото: Senckenberg / Phys.org Фото: Senckenberg / Phys.org
Фото: Senckenberg / Phys.org

В Германии обнаружены окаменелости самого древнего в мире питона. Исследователи из научно-исследовательского института им. Зенкенберга и бразильского университета в Сан-Паулу утверждают, что возраст ископаемого питона не менее 47 млн лет, пишет газета FAZ.

Фото: flickr.com/Peter Moellmann
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Доисторическая окаменелость длиной около метра найдена недалеко от Франкфурта-на-Майне - в карьере Месселя, известном как место обнаружения ценных окаменелостей эпохи эоцен (56-34 млн лет назад). Заброшенный карьер, "окно в первобытные времена", уже 25 лет имеет статус объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Питон, возрастом около 47 млн лет, назвали Messelopython freyi в честь немецкого палеонтолога Эберхарда Фрея. "Наш анализ показывает, что во времена эоцена эти змеи обитали в Европе", - сказал палеонтолог Кристер Смит.

На время они исчезли из Европы. В миоцене (23-5 млн лет назад) они снова появились здесь - окончательно ушли отсюда в южные регионы после глобального похолодания.

Обнаруженные ископаемые окаменелости в карьере Месселя - это не только сам по себе впечатляющий факт. Ученым придется пересмотреть один из тезисов эволюционной истории вида. Дело в том, что в районе этого карьера миллионы лет назад обитали и удавы. До сих пор ученые считали, что питоны и удавы не могут жить в одной экосистеме, поскольку они конкурируют друг с другом. Теперь этот тезис, убежден палеонтолог Смит, должен быть пересмотрен после обнаружения окаменелости в карьере Месселя.

Современные питоны достигают более 6 метров в длину и считаются одними из самых длинных змей в мире. Различные их виды обитают в Африке, Южной и Юго-Восточной Азии и Австралии.

Общество Наука Общество Природа

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