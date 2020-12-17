Открытый чемпионат Австралии по теннису стартует 8 февраля

Первый в сезоне турнир Большого шлема по теннису - Открытый чемпионат Австралии - пройдет с 8 по 21 февраля 2021 года.

Ассоциация теннисистов-профессионалов опубликовала календарь начала сезона 2021 года. У мужчин он стартует 5 января турнирами в США и Турции. С 10 по 13 января в Дохе состоится квалификационный турнир, по итогам которого определятся все участники Australian Open.

Сам же турнир Большого шлема стартует 8 февраля, пройдет в Мельбурне и завершится 21 февраля. В прошлом сезоне Открытый чемпионат Австралии выиграли Новак Джокович и София Кенин.

Сообщается, что накануне Открытого чемпионата Австралии Мельбурн также примет Кубок АТР.