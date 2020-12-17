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17.12.2020 06:43
Рубрика: В мире

Парламент Молдавии одобрил снижение пенсионного возраста в стране

Парламент Молдавии одобрил снижение пенсионного возраста в стране: до 62 лет - для мужчин и до 57 лет - для женщин. Оппозиция уже выступила с критикой, поскольку считает, что нововведение приведет к росту числа пенсионеров и не позволит увеличить размер выплачиваемых им пособий. Об этом пишет РИА Новости.

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Напомним, пенсионная реформа была осуществлена в Молдавии в декабре 2016 года. На ее проведении тогда настаивал Международный Валютный фонд. Спустя четыре года социалист Владимир Односталко предложил вернуть все так, как было. То есть снизить пенсионный возраст. По словам автора законодательной инициативы, в 2016 году реформу называли "благом для народа, хотя "в реальности ситуация ухудшается".

Новый законопроект был принят в среду, 16 декабря, сразу в двух чтениях. За него проголосовали 54 депутата из 101. Социалистов поддержали представители фракций "Шор" и "За Молдову". Противники нововведения утверждают, что отмена пенсионной реформы может привести к полному блокированию внешнего финансирования Молдавии. Соответственно увеличится дефицит бюджета.

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