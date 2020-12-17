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17.12.2020 17:20
Рубрика: Власть

Песков не исключил создание альтернатив YouTube

Текст: Кира Латухина

Если интернет-сервисы подрывают к себе доверие, то неизбежен отток пользователей. Главное - создать коммерчески выгодную альтернативную площадку, которая победит в такой конкуренции. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Представитель Кремля прокомментировал ситуацию с блокировкой российских СМИ на YouTube. "Это коммерческий вопрос", - сказал он​​​. "Все эти сервисы имеют соглашение. Когда вы начинаете пользоваться сервисом, вы ставите галочку", - напомнил пресс-секретарь президента. "И вот условия этого соглашения меняются каждый день. И по сути, оно ничего не нарушает. Но если они так подрывают доверие к себе, значит, будет отток пользователей", - предсказал он.

"И главное - создать коммерчески выгодную альтернативную площадку, которая в этой конкуренции начнет побеждать", - подчеркнул Песков. Он надеется, что такие площадки начнут создаваться. "Это очень дорого стоит, десятки миллиардов. За ночь невозможно. Но то, что процесс пойдет в разных странах, это неизбежно", - заключил он.

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