Испытания, проходившие в акватории Черного моря, подтвердили, что боевая машина без подготовки преодолевает водные преграды при волнении моря до 3 баллов. А также может вести стрельбу на плаву и выходить на неподготовленный берег.

"Спрут-СДМ1" не только обладает высокой маневренностью на суше, но и уверенно держится на плаву даже при волнении в три балла. Фото: РИА Новости

Лучшим плавающим танком ХХ века признан советский ПТ-76. Все говорит о том, что российский "Спрут-СДМ1" унаследует пальму первенства и на ближайшие десятилетия станет лучшим в своем классе.

Легкий танк нового поколения представляет собой боевую бронированную гусеничную плавающую машину с артиллерийско-ракетным комплексом вооружения калибра 125 мм. Он может без дозаправки совершать марши на расстояние 500 км, транспортироваться десантными кораблями и самолетами военно-транспортной авиации, десантироваться посадочным и парашютным способом вместе с экипажем на борту.

По огневой мощи "Спрут-СДМ1" не уступает танкам Т-80 и Т-90, а по подвижности на суше их превосходит. К тому же стоит повторить, он хорошо плавает. "Спрут-СДМ1" способен вести боевые действия в условиях высокогорья и жаркого тропического климата, что подтвердили прошедшие испытания.

"С учетом своего назначения машина должна соответствовать очень серьезным требованиям. В ходе госиспытаний легкий танк подвергся экстремальным проверкам в море, в средней полосе России и субтропиках, где температура воздуха достигала +40 градусов, и прошел их успешно. На начало следующего года намечены испытания в условиях низких температур. Можно ожидать, что показанные "Спрутом" возможности заинтересуют и зарубежных заказчиков", - заявил индустриальный директор кластера вооружений Госкорпорации "Ростех" Бекхан Оздоев. По результатам госиспытаний конструкторской документации должна быть присвоена литера "О1", позволяющая приступить к серийному выпуску машин.

"Спрут-СДМ1" эффектно демонстрировался в ходе военно-технического форума "Армия-2020". И очень заинтересовал военных Индии. Переговоры о приобретении первой партии этих плавающих танков, по информации индийских СМИ, начались минувшим летом.