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17.12.2020 17:42
Рубрика: Общество

О войне и мире

Уроки русского во многих странах - главный источник знаний о Второй мировой
Текст: Елена Новоселова
Российская газета - Федеральный выпуск № 285(8339)
Традиционное и долгожданное награждение лауреатов Международного Пушкинского конкурса для учителей русского языка за рубежом прошло в необычном онлайн-формате. Увы, таковы реалии високосного и ковидного 2020-го: не было чудесного Белого зала столичной мэрии и прогулок по красавице Москве. Однако "Российская газета", которая вместе с правительством столицы является организатором конкурса, готовилась к встрече со своими пушкинскими учителями также искренне.
Жюри Международного Пушкинского конкурса для учителей русского языка за рубежом высоко оценило их таланты. Фото: Сергей Куксин/РГ Жюри Международного Пушкинского конкурса для учителей русского языка за рубежом высоко оценило их таланты. Фото: Сергей Куксин/РГ
Жюри Международного Пушкинского конкурса для учителей русского языка за рубежом высоко оценило их таланты. Фото: Сергей Куксин/РГ

Победителей в этом году 75! Эта цифра символическая. К 75-летию окончания Второй мировой и Великой Отечественной войн они писали эссе на тему: "Автограф Победы. О войне и мире на уроках русского". Новых лауреатов, как обычно, 50. Еще 25 - это победители прошлых лет. В семье пушкинских учителей теперь ровно 1000 человек.

Фото: РГ
Пушкинский лауреат: Не страшно, если ученик не знает "онегинской строфы"

"Злой и беспощадный агрессор COVID-19, не зная границ и правил, знаков препинания, нарушил все нормы человеческого общежития. Но мы не сдаемся, - заявила автор идеи конкурса и заместитель главного редактора "Российской газеты" Ядвига Юферова, открывая юбилейную встречу. - И считаем честью и долгом транслировать из Москвы нашу осязаемую любовь учителю-подвижнику, паромщику культур в любой стране мира".

Наш конкурс, рожденный по итогам редакционного "круглого стола", как искреннее желание помочь педагогу-русисту на постсоветском пространстве, когда великий и могучий в одночасье стал чужестранцем, с первых минут был поддержан правительством Москвы, Людмилой Ивановной Швецовой, а теперь - Сергеем Евгеньевичем Череминым. Все эти годы с небольшой командой энтузиастов был академик Виталий Костомаров, которого не стало в этом году.

Эссе, посвященные войне, на ХХ Пушкинский конкурс написало рекордное количество учителей. Мы получили 529 работ из 42 стран. Больше всего из Узбекистана (112), Беларуси (56) и Армении с Киргизией (по 22 работы). Тема этого года не оставила равнодушными и учителей Грузии - 19 человек прислали в редакцию свои эссе. 17 работ пришло с Украины, 16 - из Туркмении. Были участники из Китая (5), Австралии (3) и США (2). Впервые в конкурсе приняли участие педагоги из Ирана и Ливана.

Уроки русского языка и литературы, как мы поняли из присланных сочинений, в некоторых странах становятся главным источником знаний о войне. Ведь авторы учебников истории или вовсе обходят эту тему, или трактуют ее конъюнктурно, замалчивая роль советского народа в Победе. "Наша профессия требует и профессионализма, и мужества", - убежден лауреат конкурса Иван Саввин из США.

В семье пушкинских учителей теперь ровно 1000 человек

На смену старым советским учебникам приходят новые, рассказывает Ольга Лепеева из Киргизии, где, например, по истории в старших классах ищут у Адольфа Гитлера азиатские корни. "И это, к сожалению, не единственный пример. И сокращение часов на изучение русского языка и литературы - это тоже шаги в направлении воспитания "будущего патриота", - считает педагог.

В "РГ" прошла онлайн-церемония награждения учителей Международного Пушкинского конкурса. Фото: Сергей Куксин/РГ

"Языковой карантин в нашей стране уже давно", - написала Наталья Житкова из Латвии.

"Я не завидую учителям истории, они вынуждены гнуться под программу и говорить на уроках то, что написано в учебниках", - это мнение Тамары Скурихиной с Украины. Она рассказывает, что в ее украиноязычной школе все мероприятия проходят на украинском языке. Кроме одного - Праздника ко Дню Победы. "Для меня существует только этот праздник, и нет Дня примирения 8 мая. Я дочь фронтовика, и я не знаю, почему я должна примиряться с фашистами или с националистами", - говорит педагог.

Главные автографы на рейхстаге в мае 45-го были оставлены на русском, убеждены педагоги.

Пушкинский конкурс Общество История Общество Образование Вторая мировая война РГ-Видео

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