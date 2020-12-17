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17.12.2020 18:09
Рубрика: Экономика

Настроение не подкачало

Цены на нефть выросли от рыночного оптимизма
Текст: Сергей Тихонов
Стоимость нефти марки Brent приближается к 52 долларам за баррель - уровню, на котором котировки находились до кризиса, в феврале этого года, когда еще мало кто ожидал развала первой сделки ОПЕК+. Нефтяные цены не реагируют на негативные новости об усилении карантинов в Европе и снижении спроса в США и берут одну вершину за другой.

Только на новостях об успешном испытании вакцин от COVID-19, а потом о начале вакцинации в некоторых странах котировки прибавили с конца октября 30%, поднявшись до 50 долларов за баррель. Последний толчок к росту они получили после публикации данных Управления энергетической информации (EIA) о сокращении запасов в США по итогам прошлой недели на 3,1 млн баррелей и снижение производства нефти в стране на 100 тысяч баррелей в сутки.

Фото: iStock
ОПЕК понизила прогноз мирового спроса на нефть в 2021 году

О позитивном настрое рынка говорит факт, что неделей ранее он почти не отреагировал на обратную информацию EIA о росте запасов в США почти на 15,2 млн баррелей. Но чрезмерный оптимизм несет и дополнительные риски.

"Рост цен на нефть выше 50 долларов повышает опасность последующей коррекции, поскольку котировки все больше не отражают текущие фундаментальные показатели спроса и прогнозы по его увеличению на ближайшие месяцы, - говорит глава отдела стратегий на товарно-сырьевом рынке Saxo Bank Оле Хансен. По его мнению, рынок растет, подпитываемый оптимизмом в отношении вакцин, а также ослаблением доллара.

Кроме того, нефть дорожает благодаря усилению инфляционных ожиданий после расширения стимулов со стороны крупнейших центральных банков, считает аналитик "Открытие брокер" по товарным рынкам Оксана Лукичева. Вчерашние заявления ФРС США и почти достигнутые договоренности конгресса США о программе стимулирования экономики обещают длительный период сверхмягкой денежно-кредитной политики. Это приводит к росту инфляции, что ожидается и в этот раз, а цены на все сырьевые товары, в том числе и на нефть, реагируют ростом. С точки зрения Лукичевой, фундаментально рынок нефти остается слабым, несмотря на начало вакцинации.

Котировки растут на надеждах по поводу вакцины и на ослаблении доллара

Эксперты сходятся во мнении, что рынок немного перегрет и в начале 2021 года можно ожидать некоторой коррекции цен на нефть. По мнению Хансена, в первой половине 2021 года котировки могут вернуться в район 45 долларов за баррель, но затем последует период стабилизации, а в дальнейшем можно ожидать роста нефтяных цен до 60 долларов.

Встреча мониторингового комитета ОПЕК перенесена на 3-4 января

Немного иную точку зрения высказал директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК "Альфа-Капитал" Владимир Брагин. "По факту сейчас на рынке дефицит предложения, но пока еще высокий уровень товарных запасов нефти в хранилищах не позволяет цене быстро расти, - считает он. - Перегрева рынка сейчас нет, но рост цен на нефть поставит перед ОПЕК+ задачу выбора приоритета: высокие цены или сохранение рыночной доли.

Экономика Отрасли Нефть и газ Цена на нефть

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