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17.12.2020 18:29
Рубрика: В мире

Поклонники на прощание подарят Трампу дом за 3 миллиона долларов

Текст: Александр Саможнев

Дом, в котором действующий президент Дональд Трамп вырос с детства в Нью-Йорке, уже продавался дважды с 2016 года, но снова вернулся на рынок. Однако на этот раз агентство недвижимости предлагает поклонникам выкупить его за 3 миллиона долларов и предложить президенту в качестве подарка, сообщает агентство AFP.

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Во вторник агентство по недвижимости Paramount Realty запустило сбор средств на сайте для многочисленных инвесторов с небольшими суммами (GoFundMe). Если деньги соберут, дом передадут уходящему главе администрации после проигрыша президентских выборов 3 ноября.

Недавно агентство попыталось продать дом в богатом районе Нью-Йорка Jamaica Estates в Куинсе за 3 миллиона долларов на аукционе, но без успеха. Недвижимость представляет собой имитацию старинного здания с пятью спальнями и четырьмя ванными комнатами, где Трамп жил до четырех лет. Позднее семья переехала в более богатый дом поблизости

"Поэтому и была придумана стратегия краудфандинга, которая не применялась до сих пор", - пояснил специалист по недвижимости Миша Хагани. - Скорее всего, миллион людей, которые любят Трампа, дадут по три доллара, а не богатый покупатель".

Дом был продан за 2,14 миллиона долларов в марте 2017 года вскоре после того, как Трамп вступил в должность президента. И теперь, когда бывший магнат недвижимости собирается покинуть Белый дом в январе, покупка дома станет "почти как благодарность или подарок для тех, кто его любит", считают продавцы. Трамп поменял место жительства при переезде из Нью-Йорка во Флориду в октябре 2019 года.

В агентстве по недвижимости подтвердили, что не консультировались с президентом по поводу сбора средств. Если бывший владелец не захочет больше приобретать этот дом, средства можно передать на благотворительность, считают эксперты. Пока неясно, удастся ли реализовать столь необычный проект. Сразу после того, как сайт начал сбор средств во вторник, на счет поступили пожертвования в размере 45 долларов.

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