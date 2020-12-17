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17.12.2020 22:04
Рубрика: Общество

Переоценка серебра

Металлом "корону" не остановишь
Текст: Ирина Невинная
Российская газета - Неделя № 286(8340)
Уже почти год мы тратим тысячи кг мыла и литров дезрастворов, чтобы защитить себя от "короны". Понятно, что такой высокий спрос на руку производителям. Чтобы привлечь внимание покупателей, продавцы используют всевозможные маркетинговые ходы. Один из самых популярных - использование в средствах для дезинфекции и защиты серебра.
Каких только уловок не применяют продавцы, чтобы привлечь покупателей! Фото: Светлана Харитонова Каких только уловок не применяют продавцы, чтобы привлечь покупателей! Фото: Светлана Харитонова
Каких только уловок не применяют продавцы, чтобы привлечь покупателей! Фото: Светлана Харитонова

"Наночастицы серебра являются одним из перспективных дезсредств. Они позволяют бороться не только с такими опасными болезнями, как СПИД, птичий грипп и другие нетипичные пневмонии, но и менее опасными, но широко распространенными инфекциями" - так представлен в интернет-магазине один из многочисленных дезинфектантов.

Фото: iStock
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Тезис про "другие атипичные пневмонии" - явный намек на COVID. Но прямо о коронавирусе не сказано: так что, ежели дезинфектант не сработает, претензии не предъявишь. Тут же предлагают "серебряное" мыло. И все бы ничего, только вот пятилитровая бадья обычного мыла стоит 300-500 рублей, а с серебром - 1300. Если чуть поискать, можно найти защитные маски с наносеребром. Маски сейчас постоянная статья расходов любой семьи. Продавцы убеждают: да, наши маски подороже обычных, но зато благодаря серебряной пропитке использовать их можно многократно. Вообще-то к таким объявлениям производитель обязан прикладывать заключение о результатах лабораторных испытаний. Но продавцы в большинстве такими мелочами не озабочены. Поэтому "РГ - Неделя" взяла этот труд на себя. Мы попросили высказать свое мнение специалистов, которые занимаются сертификацией таких продуктов.

"В настоящее время стало модным добавление серебра, в том числе в виде наночастиц, в антимикробные средства с различной сферой применения", - ответили нам в Роспотребнадзоре. При этом специалисты отмечают, что в большинстве случаев "указанные средства имеют в своем составе и другие компоненты, обладающие доказанной антимикробной активностью". В Испытательном центре НИИ дезинфектологии Роспотребнадзора проводились лабораторные исследования антимикробной активности дезсредств, имеющих в составе серебро, в отношении бактерий и тест-вирусов. Исследователи пришли к выводу: "достаточной антимикробной активностью обладают только те средства, в составе которых кроме серебра имеются иные компоненты, обладающие антимикробным действием".

При этом "у средств, не имеющих в своем составе иных антимикробных компонентов, кроме серебра, не подтверждено наличие антимикробной активности, соответствующей необходимым критериям эффективности дезсредств". Поэтому рассчитывать, что "серебряное" мыло будет защищать лучше обычного, не стоит.

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