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17.12.2020 20:43
Рубрика: В мире

Премьеры Бельгии, Испании и Люксембурга ушли на карантин из-за COVID у Макрона

Текст: Диана Ковалева

Премьер-министр Бельгии Александр де Кроо, его люксембургский коллега Ксавье Беттель, а также глава правительства Испании Педро Санчес ушли на самоизоляцию из-за контактов с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, у которого ранее диагностировали коронавирус.

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"Из-за контактов в четверг я ушел на самоизоляцию до получения результата теста, который я сдал сегодня", - написал де Кроо в своем Twitter.

Премьер Люксембурга также решил изолироваться и сдать тест на коронавирус, хотя симптомов у него нет. "Я полностью выполняю свои функции", - уточнил Беттель в своем микроблоге.

Напомним, что оба политика принимали участие в заседаниях Евросовета в Брюсселе в 10-11 декабря.

По сообщениям пресс-службы кабмина Испании, ПЦР-тест Педро Санчеса на коронавирус уже показал отрицательный результат. Премьер пробудет на карантине до 24 декабря.

Напомним, что ранее тест президента Франции Эмманюэля Макрона на коронавирус показал положительный результат. У главы Пятой Республики также появились соответствующие симптомы.

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