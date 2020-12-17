Президент КХЛ Алексей Морозов: Самый тяжелый этап, надеюсь, мы прошли

Президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов дал онлайн-интервью узкому кругу СМИ, в котором рассказал об итогах совещания с руководителями клубов КХЛ, а также ответил на вопросы журналистов.

О промежуточных итогах сезона:

- Провели совет руководителей клубов. Доложили о стратегии развития лиги, о том, как обстоят дела на данный момент. Сыграно 417 матчей. 29 из них не были проведены в установленные сроки: в шести случаях мы засчитали технические поражения, а 21 матч перенесен и удачно сыгран. Еще для двух мы ищем подходящие сроки. Поблагодарили клубы за совместную работу, за привлечение молодых игроков, а где-то и молодых тренеров. Совместная работа позволила сократить количество переносов. Сейчас мы готовим календарь на следующий сезон, просим клубы присылать оперативные данные по загруженности арен. Хотим уйти от того, что хоккею приходится подстраиваться под концерты. Нам нужен ритмичный календарь и будем отталкиваться от себя. Кроме того, мы доложили о тестировании. С 1 ноября мы продлили программу тестирования для всех сотрудников клуба и игроков. На данный момент проведено более 70 тысяч тестирований. Для оценки качества тестирования мы провели опрос среди клубов. Добавили менеджеров, выездные группы для оперативности тестирования. Заключили для тестирования договор с одной из лучших лабораторий страны. Много вопросов было про жесткий потолок зарплат. Ни один клуб не превышает и не превышал этот потолок. Было разработано и утверждено, что игроки, заболевшие COVID-19, не учитываются в потолке заработных плат, пока находятся на карантине.

О критике главного тренера "Ак Барса" Дмитрия Квартальнова, который не смог рассчитывать на игроков, вызванных в сборную России в матче регулярного чемпионата КХЛ с "Йокеритом"

- Как вы знаете, в этом году сезон уникальный. Матчи переносятся. Календарь согласовывался с ФХР перед началом сезона. Перенос матча на дату, когда игроки должны уже были находиться в расположение сборной, был согласован с ФХР и с клубами. Понимаем, что домашний этап Евротура и предшествующие ему сборы - одна из важных частей подготовки к чемпионату мира, потому что собираются сильнейшие игроки и тренерский штаб должен их проверить. А "Ак Барс" провел хороший матч и без сборников. Но вообще, обычно мы стараемся не ставить матчи на те даты, когда сборники должны быть в расположении национальной команды.

О ситуации с финским "Йокеритом", который из-за внутренних законов в начале декабря не допустил на игру ряд ведущих игроков "Салавата Юлаева"

- Мы прорабатывали эту ситуацию, но мы международная лига, и в каждой стране и в каждом регионе устанавливаются свои правила по противодействию COVID-19. Данная ситуация сложилась внезапно. В тот же день местными органами здравоохранения был остановлен чемпионат Финляндии. Было внесено правило, по которому игроки, переболевшие коронавирусом более трех месяцев назад и имеющие недостаточное количество антител, попадают в зону риска и должны отправляться на карантин. Мы работали с клубами, разговаривали с "Салаватом". Команда смогла выйти на игру, за что им большая благодарность. После этой ситуации мы связались с минздравом Финляндии: они подтвердили, что поменяли положение, и "Йокериту" будет разрешено играть, хотя их национальный чемпионат по-прежнему приостановлен. Кроме того, по новому правилу игроки, переболевшие коронавирусом более шести месяцев назад, смогут участвовать в матчах, но должны будут сдавать тесты по приезде. Консультировались с руководством "Йокерита" по поводу возможного проведения ближайших трех их домашних матчей в России. Была подготовлена площадка. Но финские власти пошли на уступки, и "Йокерит" проведет эти матчи у себя. Надеемся, что ничего подобного уже не повторится. Мы предупредили и финское правительство, и руководство клуба, что мы уже перенесли несколько матчей с их участием, когда всю команду закрывали на карантин. К сожалению, график у "Йокерита" очень сложный, и, если что-то случится по вине клуба, "Йокериту" уже будут засчитываться технические поражения.

Об обязательной вакцинации игроков КХЛ:

- По вакцинации наши медики рассматривают варианты. Надо понимать, как это все скажется на профессиональных спортсменах. У нас 529 человек переболели с антителами. Насколько я знаю, переболевшим с антителами вакцинация не делается. Мы мониторим всех игроков. На данный момент не планируем вакцинацию. У нас больше 60% матчей "регулярки" сыграно. Мы подходим к плей-офф. Хотим, чтобы к этой стадии все были здоровы и играли в полную силу. Так что вопрос тонкий, в нем надо разбираться, что наши медики совместно с Роспотребнадзором уже и делают.

О комментарии легендарного финна Теему Селяне, заявившего, что КХЛ, не останавливая сезон, с равнодушием относится к здоровью игроков:

- На Международном хоккейном форуме была интересная панельная дискуссия на эту тему. Я участвовал в ней, представители Финляндии, комиссионер НХЛ Гэрри Бэтмен, люди из Канадской федерации хоккея. Мы обсуждали вопросы проведения спортивных мероприятий во время пандемии. И все говорят в один голос: надо играть, нельзя останавливать сезон, нельзя терять год хоккея, это идет во вред популяризации хоккея. Нас поздравляли, что мы в тяжелое время организовали Кубок Первого канала. Высказывается много мнений. Все по-разному относятся к коронавирусу. Кто-то боится, а кто-то, наоборот, без маски ходит. Теему высказался, но это его мнение. Но мы проделали большую работу. У нас есть чистые зоны, куда не могут попасть люди без тестов. Считаю, что для развития хоккея необходимо продолжать чемпионат. Самый тяжелый этап, надеюсь, мы прошли. В некоторые дворцы уже возвращаются болельщики.

Об участии клубов КХЛ в еврокубках:

- Мне тоже понравилось, когда мы с "Ак Барсом" выиграли Кубок европейских чемпионов. Но это был короткий турнир. Четыре команды, три дня. А тот турнир, который проводится сейчас, другой. Когда президент Международной федерации хоккея Рене Фазель приезжал к нам на открытие сезона, мы с ним по этому поводу разговаривали. На этот сезон мы были не готовы играть в еврокубках. В любом случае это дело переговоров: надо встречаться, общаться. Рене готов нам помочь. А так, сами знаете, календарь у нас плотный, есть паузы на Евротур. Что касается Кубка Шпенглера, "Ак Барс", который должен был там участвовать до отмены турнира, был заряжен на победу. Другие наши клубы не всегда выставляли там сильнейшие составы и приезжали ради участия. Понятно, хочется, чтобы наши клубы побеждали на всех международных аренах.