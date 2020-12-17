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17.12.2020 18:16
Рубрика: Власть

Путин: Белорусам нужно дать возможность решать вопросы без вмешательства извне

Народ Беларуси должен сам, без вмешательства извне, "самостоятельно и спокойно решать свои внутриполитические проблемы", заявил президент РФ Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции.

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"Я уже много раз высказывался на этот счет, - сказал президент. - Исхожу из того, что нужно дать возможность белорусскому народу внутри страны разобраться со своими вопросами, решить их в спокойном режиме. Президент Лукашенко высказывался на этот счет неоднократно. Я с ним согласен в том, что это надо сделать в спокойной ритмичной обстановке".

Российский президент напомнил, что Александр Лукашенко уже инициировал изменения в конституцию.

"Посмотрим, как это все будет происходить. Здесь бы хотелось добиться только одного, я уже об этом тоже так или иначе упоминал, - без вмешательства извне. - То, что мы видим сейчас, к сожалению, это вмешательство имеет место быть. Это информационная, политическая, финансовая поддержка оппозиции из-за границы. Из-за границы ничего хорошего никогда не получается". - подытожил президент РФ.

Власть Работа власти Внешняя политика В мире экс-СССР Беларусь Президент Большая пресс-конференция Владимира Путина-2020

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