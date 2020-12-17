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17.12.2020 17:25
Рубрика: Власть

Путин: Локдауна мы не планируем

Текст: Галина Мисливская
Президент России Владимир Путин по окончании большой ежегодной пресс-конференции ответил еще на несколько вопросов журналистов своего пула.

В частности, главу государства спросили, сколько еще, по его мнению, продлится пандемия коронавируса. "Этого никто не знает. Это будет зависеть от формирования популяционного иммунитета и от эффективности применения вакцины", - сказал глава государства. Очень хорошо, добавил он, что западные партнеры России проявили готовность к совместной работе по вакцинам.

Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости
Путин ответил на вопрос, когда сделает прививку от коронавируса

Что касается закрытия кафе и ресторанов в новогодние праздники, то для посетителей это "не является критическим", продолжил беседу с журналистами Путин. "Но с точки зрения самого бизнеса, надо подумать, посмотреть на потери, которые здесь возникают, ведь наверняка в бизнес-планы была заложена прибыль в праздники и предпраздничные дни, а она не случилась. Над этим надо подумать", - сказал президент.

Он надеется, что граждане с пониманием отнесутся к мерам властей по борьбе с распространением коронавируса. "Люди же видят, что происходит. Можно быть ковид-диссидентом, пока сам не заболел", - отметил Путин.

Отвечая на вопрос о возможном ужесточении карантинных мер, он заявил: "Локдауна мы не планируем. Нет такой необходимости".

"Заболеваемость достаточно высокая, но по мнению специалистов, она вышла "на полку", что называется", - пояснил он.

Резкого увеличения новых случаев COVID-19 не наблюдается. Власти исходят из того, что при имеющемся количестве специализированных коек, при наращивании производства лекарственных препаратов, их доступности, своевременной госпитализации нуждающихся, ситуация не выйдет из-под контроля.

"Если мы будем так делать, если мы будем соблюдать правила и требования санитарных врачей, то никаких локдаунов нам не нужно", - заключил Владимир Путин.

Власть Работа власти Внутренняя политика Президент Большая пресс-конференция Владимира Путина-2020 Пандемия коронавируса COVID-19

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