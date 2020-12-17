Путин назвал "вбросы" информационным противоборством

Президент заявил, что работает на благо страны, а не для того, чтобы красиво выглядеть за рубежом.

Владимира Путина не удивляют разные информационные антироссийские вбросы. "Они всегда имели место, и всегда будут иметь место, это такое информационное противоборство", - сказал он на ежегодной пресс-конференции.

"Вспомните тяжелые события на Кавказе, борьбу с международным терроризмом, в каком виде тогда вашего покорного слугу ни представляли и в международной прессе, да и, к сожалению, у нас в стране тоже", - привел пример президент.

"Как только меня с какими клыками не рисовали, я это все хорошо помню. Но всегда исхожу из того, что я должен делать то, что считаю нужным для нашей страны, а не для того, чтобы выглядеть красиво для кого-то за бугром", - подчеркнул Путин.

Президент обратился к заказчикам подобных материалов, добавив, что делают их исполнители в спецслужбах - это их работа. А вот заказчикам дал совет - руководствоваться не соображениями мести и не основываться на своей мнимой исключительности, а выстраивать отношения с партнерами на мировой арене на основе взаимоуважения и соблюдения норм международного права.

РГ" ведет онлайн-трансляцию пресс-конференции Владимира Путина.