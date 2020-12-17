Онлайн-трансляция пресс-конференции Владимира Путина

Президент России Владимир Путин сегодня ответит на вопросы журналистов и граждан в рамках большой пресс-конференции, которая начнется в 12:00 по московскому времени.

В этом году традиционное ежегодное мероприятие в связи с пандемией пройдет в необычном формате. Раньше пресс-конференция главы государства проводилась в студии, оборудованной в Центре международной торговли на Краснопресненской набережной, и принять в ней участие могли только журналисты.

На этот раз президент будет находиться в своей резиденции в Ново-Огарево. С участниками пресс-конференции он будет общаться по видеосвязи. Часть журналистов будет работать в уже привычном для них Центре международной торговли, часть - на специальных площадках в регионах. Такие площадки будут организованы в Туле, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Ставрополе, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Новосибирске, Владивостоке. Всего для участия в мероприятии аккредитовались почти 800 журналистов.

Задать вопрос Владимиру Путину смогут и другие граждане. Присылать свои обращения, в том числе и видео, можно будет через приложение "Москва-Путину", доступное для скачивания с 6 декабря, или на специальном сайте. Обратиться к главе государства также можно через колл-центр.

Обычно и Прямая линия, и пресс-конференция продолжаются несколько часов. Отвечая на вопрос о том, сколько же отвели в Кремле на этот новый формат, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснил, что точно определить это нельзя. Но выразил уверенность в том, что мероприятие будет продолжительным и насыщенным по содержанию.

"РГ" проведет текстовую трансляцию пресс-конференции.

Прямую трансляцию пресс-конференции также будут вести телеканалы "Россия-1", "Россия-24", "Первый канал", "НТВ", и "МИР", радиостанции "Маяк", "Вести ФМ" и "Радио России".