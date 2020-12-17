Президент подписал указ о новогодней выплате на детей

Указ подписан в целях обеспечения социальной поддержки семей, имеющих детей. Названная сумма полагается гражданам России, проживающим на территории страны и являющимся родителями, усыновителями, опекунами, попечителями детей до семи лет включительно.

Единовременную выплату, согласно документу, сделает Пенсионный фонд. И не нужно будет подавать заявления, если семья уже получала выплаты в связи с пандемией. Имеются в виду выплаты, которые семьи получали в соответствии с указом от 7 апреля № 249 "О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей" и (или) указом № 412 от 23 июня "О единовременной выплате семьям, имеющим детей". Отмечается, что граждане, не получившие ранее такие соцвыплаты на детей, вправе обратиться в Пенсионный фонд РФ за назначением новой выплаты до 1 апреля 2021 года. Правительству поручено обеспечить в установленном порядке финансирование расходов на новогоднюю выплату.

Ранее Путин объявил о выплате на большой пресс-конференции. Он заметил, что в этом году, к сожалению, были отменены массовые мероприятия - например, детские елки. Еще один мотив для решения о выплате - у семей есть трудности.

В итоге - по рекомендации волонтеров - было решено сделать такой новогодний подарок. По словам президента, деньги поступят до Нового года "обычным порядком, как это было при выплате 10 тыс. рублей детям до 16 лет".