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17.12.2020 17:54
Рубрика: Власть

Президент подписал указ о новогодней выплате на детей

Текст: Татьяна Замахина
Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате семьям с детьми до семи лет включительно. Деньги положены на каждого ребенка в семье. Уточняется, кому можно не подавать заявления для получения денег.

Указ подписан в целях обеспечения социальной поддержки семей, имеющих детей. Названная сумма полагается гражданам России, проживающим на территории страны и являющимся родителями, усыновителями, опекунами, попечителями детей до семи лет включительно.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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Единовременную выплату, согласно документу, сделает Пенсионный фонд. И не нужно будет подавать заявления, если семья уже получала выплаты в связи с пандемией. Имеются в виду выплаты, которые семьи получали в соответствии с указом от 7 апреля № 249 "О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей" и (или) указом № 412 от 23 июня "О единовременной выплате семьям, имеющим детей". Отмечается, что граждане, не получившие ранее такие соцвыплаты на детей, вправе обратиться в Пенсионный фонд РФ за назначением новой выплаты до 1 апреля 2021 года. Правительству поручено обеспечить в установленном порядке финансирование расходов на новогоднюю выплату.

Ранее Путин объявил о выплате на большой пресс-конференции. Он заметил, что в этом году, к сожалению, были отменены массовые мероприятия - например, детские елки. Еще один мотив для решения о выплате - у семей есть трудности.

В итоге - по рекомендации волонтеров - было решено сделать такой новогодний подарок. По словам президента, деньги поступят до Нового года "обычным порядком, как это было при выплате 10 тыс. рублей детям до 16 лет".

Власть Работа власти Госуправление Президент Большая пресс-конференция Владимира Путина-2020

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