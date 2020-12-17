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Рубрика: Власть

Президент ответил на вопрос корреспондента "Российской газеты" Айсель Герейхановой

Российская газета - Федеральный выпуск № 285(8339)
Изменения в Конституции. Именно в этом году, именно сейчас, почему?

Владимир Путин: Вы знаете, все хорошо в срок, в свое время. И борьба с подъемом цен в свое время должна была быть сделана, и изменения в Основном Законе тоже. Раньше многие вещи сделать было невозможно.

Фото: РИА Новости
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Во-первых, хочу сказать, что фундаментальные основы нашей Конституции остались без изменений, и это очень важно. Конституция 1993 года принималась в сложных условиях гражданского противостояния и, прямо скажем, боевых действий в столице Российской Федерации, в Москве. Здесь люди гибли, применялось автоматическое оружие, танки стреляли по парламенту. И в этих условиях была принята Конституция. Память такая, что стараемся выкинуть из памяти самое плохое, но это было, и было не где-то там, а здесь, у нас. В этих условиях была принята Конституция, она в известной степени сыграла стабилизирующую роль, помогла восстановить гражданский мир и создала определенную политическую базу для развития.

Сейчас у нас другая ситуация. И в соответствии с этой ситуацией мы должны были поменять и Основной Закон. Не поменять, а внести какие-то коррективы, поправки. Некоторые вещи мы даже не могли раньше делать. Например, эти социальные гарантии, связанные с необходимостью индексации пенсий. О чем мы говорим? В 93-м году как можно было в Конституции записать обязательство государства индексировать пенсии? Да там не платили по полгода. И денежное довольствие не платили, и пенсии не платили. Это же все было, это никуда не делось, это все было фактом.

А сейчас другая ситуация. Сейчас нужно не позволить сегодняшним руководителям и будущим не делать этого, потому что фундаментальные основы российской экономики позволяют это делать, а значит, это может и должно быть зафиксировано в Основном Законе страны, так же как и проблемы, связанные с борьбой с бедностью. Здесь коллега с самого начала говорил о том, как тяжело живется многим российским семьям. Да, это так и есть. Но минимальный размер оплаты труда не может быть ниже ПМ, ниже прожиточного минимума. Мы можем это сделать? Думаю, что можем. Поэтому это зафиксировано в Конституции.

Там есть другие проблемы, возникают, я читал один из вопросов: и уборщице, и преподавателю, получающим ПМ, им МРОТ подтянули, а другим категориям работников зарплату не подняли. Но государству придется это сделать теперь, в том числе на основе Конституции, опираясь на Конституцию, потому что МРОТ не может быть ниже ПМ. Понимаете, это всё связано. Да, надо будет напрягать усилия в соответствии с требованием Конституции. В этом смысл изменений в законе.

Или, например, мы говорили о приоритете, здесь, в поправках, зафиксировали приоритет российского конституционного права над международными всякими там нормами. Или говорим о неприкосновенности нашей территории. При состоянии армии в 1993 году можно было? Ну можно. Говорить можно все что угодно. Мы могли обеспечить? Нет. На каждый случай атомную бомбу не будешь применять, правильно? А обычные вооруженные силы у нас практически развалились. Я же уже говорил об этом. Для борьбы с международным терроризмом на Кавказе 50 тысяч дееспособных штыков не могли собрать со всей страны, а армия была численностью больше миллиона.

Фото: Максим Блинов/РИА Новости
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Теперь другая ситуация, теперь даже наши оппоненты, так я их называю, уже говорят: да, их стало меньше числом, но они стали гораздо более эффективны. Одна из наиболее эффективных армий мира - у России на сегодняшний день. Все это мы теперь можем зафиксировать в Основном Законе. Эта ситуация созрела, мы это сделали и сделали своевременно.

Кстати говоря, поправок было сколько там? Тысячи, если не сотни тысяч, поправок пришли. Я хочу поблагодарить граждан за это активное участие и то, что мы провели всероссийское голосование по этому вопросу. Столько людей пришло на избирательные участки - это, по сути, по факту, референдум. Граждане стали авторами поправок в Основной Закон Российской Федерации. Это важно, это нужно, и хочу еще раз выразить слова благодарности всем гражданам страны, которые поддержали поправки в Основной Закон.

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