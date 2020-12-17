Путин пожелал президенту Франции Макрону скорейшего выздоровления от COVID-19

Президент России Владимир Путин направил президенту Французской Республики Эммануэлю Макрону телеграмму, в которой подчеркнул, что с тревогой узнал о положительном тесте на коронавирусную инфекцию главы Франции, сообщила пресс-служба Кремля.

"Президент России пожелал Эммануэлю Макрону скорейшего выздоровления и крепкого здоровья на долгие годы", - говорится в сообщении.

Симптомы COVID-19 появились у Макрона в среду вечером, сообщает РИА Новости, утром в четверг был получен положительный результат анализа на инфекцию. На самоизоляцию ушли все близкие Макрона, а также премьер-министр Жак Кастекс, глава Нацсобрания Ришар Ферран. По словам официального представителя правительства Франции Габриэля Атталя, президент продолжает исполнять свои обязанности в дистанционном режиме.