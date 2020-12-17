Путин: Программа кэшбека за туры по России продолжится в 2021 году

Президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции в четверг заявил, что программа частичного возврата средств (кэшбека), израсходованных на путешествия по России, продолжится и даже будет расширена.

Отвечая на вопрос журналистки Зарины Черчесовой из Северной Осетии, он сказал: "Важно дать нашим людям отдыхать за границей, как они привыкли, но не менее важно развивать внутренний туризм".

Глава государства напомнил, что в этом году была запущена программа частичного возврата денег, потраченных на поездки по стране. "Мы предусмотрели на возврат 15 млрд рублей, освоено только 1,2 млрд рублей. Договорились с правительством, что мы никуда эти деньги не перераспределим, будем использовать не меньшие суммы и в следующем году, постараемся наращивать этот вид услуги", - заверил Владимир Путин.

Он обратился к СМИ с просьбой информационно поддержать власти в популяризации внутреннего туризма. "Почаще показывать и рассказывать о тех возможностях, которые предоставляет наша страна и различные регионы для наших же граждан и гостей из-за рубежа", - сказал глава государства.