Путин: Программа кэшбека за туры по России продолжится в 2021 году

Отвечая на вопрос журналистки Зарины Черчесовой из Северной Осетии, он сказал: "Важно дать нашим людям отдыхать за границей, как они привыкли, но не менее важно развивать внутренний туризм".
Глава государства напомнил, что в этом году была запущена программа частичного возврата денег, потраченных на поездки по стране. "Мы предусмотрели на возврат 15 млрд рублей, освоено только 1,2 млрд рублей. Договорились с правительством, что мы никуда эти деньги не перераспределим, будем использовать не меньшие суммы и в следующем году, постараемся наращивать этот вид услуги", - заверил Владимир Путин.
Он обратился к СМИ с просьбой информационно поддержать власти в популяризации внутреннего туризма. "Почаще показывать и рассказывать о тех возможностях, которые предоставляет наша страна и различные регионы для наших же граждан и гостей из-за рубежа", - сказал глава государства.
Путин: Решение об открытии границ примут врачи
Президент России Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции подчеркнул, что разрешение на открытие границ и возобновление международного туризма должны дать врачи. Об этом он заявил, отвечая на вопрос журналиста из Петербурга Кирилла Смирнова.
Глава государства отметил, что понимает сложную ситуацию в туристической отрасли, в том числе в Санкт-Петербурге как крупном туристическом центре. От ограничений страдают в том числе авиаперевозчики. Однако сложная эпидемическая ситуация и запрет на посещение других стран - хороший стимул для развития внутреннего туризма.
- У нас летают за границу 32 миллиона человек, они оставляют там 35 миллиардов долларов, - сказал Владимир Путин. - Если эти потоки перенаправить в Петербург, будет здорово.
Президент также поздравил Северную столицу с победой в международном конкурсе лучших туристических направлений World Travel Awards - 2020, которую считают "туристическим Оскаром".
- Мы все любим Петербург, поздравляю с заслуженной победой, - сказал глава государства. - Современный Петербург активно развивается, создаются новые среды, строится инфраструктура и новые красивые объекта, такие как "Газпром арена", Петербург принимает соревнования самого высокого уровня. Однако сегодня заполняемость коек больными с коронавирусной инфекцией в среднем по стране 85 процентов, а в Петербурге больше. Поэтому решение об открытии границ примут врачи.
"РГ" ведет онлайн-трансляцию пресс-конференции Владимира Путина.