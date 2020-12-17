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17.12.2020 14:28
Рубрика: Экономика

Путин: Программа кэшбека за туры по России продолжится в 2021 году

Текст: Галина Мисливская
Президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции в четверг заявил, что программа частичного возврата средств (кэшбека), израсходованных на путешествия по России, продолжится и даже будет расширена.
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Отвечая на вопрос журналистки Зарины Черчесовой из Северной Осетии, он сказал: "Важно дать нашим людям отдыхать за границей, как они привыкли, но не менее важно развивать внутренний туризм".

Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
Мишустин продлил программу туристического кэшбэка

Глава государства напомнил, что в этом году была запущена программа частичного возврата денег, потраченных на поездки по стране. "Мы предусмотрели на возврат 15 млрд рублей, освоено только 1,2 млрд рублей. Договорились с правительством, что мы никуда эти деньги не перераспределим, будем использовать не меньшие суммы и в следующем году, постараемся наращивать этот вид услуги", - заверил Владимир Путин.

Он обратился к СМИ с просьбой информационно поддержать власти в популяризации внутреннего туризма. "Почаще показывать и рассказывать о тех возможностях, которые предоставляет наша страна и различные регионы для наших же граждан и гостей из-за рубежа", - сказал глава государства.

Путин: Решение об открытии границ примут врачи

Текст: Мария Голубкова

Президент России Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции подчеркнул, что разрешение на открытие границ и возобновление международного туризма должны дать врачи. Об этом он заявил, отвечая на вопрос журналиста из Петербурга Кирилла Смирнова.

Фото: iStock
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Глава государства отметил, что понимает сложную ситуацию в туристической отрасли, в том числе в Санкт-Петербурге как крупном туристическом центре. От ограничений страдают в том числе авиаперевозчики. Однако сложная эпидемическая ситуация и запрет на посещение других стран - хороший стимул для развития внутреннего туризма.

- У нас летают за границу 32 миллиона человек, они оставляют там 35 миллиардов долларов, - сказал Владимир Путин. - Если эти потоки перенаправить в Петербург, будет здорово.

Президент также поздравил Северную столицу с победой в международном конкурсе лучших туристических направлений World Travel Awards - 2020, которую считают "туристическим Оскаром".

- Мы все любим Петербург, поздравляю с заслуженной победой, - сказал глава государства. - Современный Петербург активно развивается, создаются новые среды, строится инфраструктура и новые красивые объекта, такие как "Газпром арена", Петербург принимает соревнования самого высокого уровня. Однако сегодня заполняемость коек больными с коронавирусной инфекцией в среднем по стране 85 процентов, а в Петербурге больше. Поэтому решение об открытии границ примут врачи.

"РГ" ведет онлайн-трансляцию пресс-конференции Владимира Путина.

Экономика Туризм Власть Работа власти Внутренняя политика Президент Большая пресс-конференция Владимира Путина-2020

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Видеотрансляция: Пресс-конференция Владимира Путина
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