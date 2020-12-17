Путин рассказал о главном тосте в своей семье

Главный тост в семье президента и у его друзей всегда один - "За Россию!". Об этом Владимир Путин рассказал журналистам, отвечая на последний вопрос ежегодной пресс-конференции.

"Как и у любого нашего человека на Новый год всегда тостов много. Важно только, чтобы количество принимаемого шампанского или других напитков было умеренным, а количество тостов - это неважно", - считает Путин.

"Будем все поднимать тосты за своих близких, семью, друзей, коллег, - продолжил президент. - Но у меня и моих друзей в моей семье главный тост всегда один - "За Россию!".