Астрономы поймали возможный радиосигнал с экзопланеты

Новости

Три новые выделенки для транспорта откроют в Москве в конце декабря 17:40
Путин пока не планирует говорить по телефону с Байденом или Трампом 17:30
Жена рассказала о состоянии заболевшего COVID Сергея Маковецкого 17:26
Путин: Гимн РФ был и остается объединяющим символом России 17:25
Песков не исключил создание альтернатив YouTube 17:20
В "Спартаке" отреагировали на информацию о возможном возвращении Промеса 17:09
Автор "Благоволительниц" снимет режиссерский дебют с российской кинокомпанией 17:00
Столичные библиотеки и ДК открыли новогодний праздничный онлайн-марафон 16:59
Большая пресс-конференция Путина продлилась 4 часа 29 минут 16:55
Путин рассказал о главном тосте в своей семье 16:51
Путин раскрыл секрет семейного счастья 16:40
Путин пообещал ростовскому губернатору помочь разобраться в ситуации с газетой "Вперед" 16:38
Глава Башкирии поручил проверить систему соцвыплат в регионе 16:38
Президент РФ рассказал о тратах средств из ФНБ 16:36
Чем наполняется движение по магистралям сотрудничества Иркутска и Минска 16:28
Путин: Российская анимация нуждается в большей поддержке государства 16:28
Вышел трейлер "Вампиров средней полосы" с Юрием Стояновым 16:27
Путин ответил на вопрос об отношениях России и Запада 16:22
Путин рассказал, какие книги читает внукам 16:15
Путин объяснил санкции США против Кадырова 16:10
Путин: Мы готовы начать расследование по Навальному, если получим материалы 16:09
Путин рассказал о планах водоснабжения Новороссийска и Геленджика 16:01
Вышел трейлер сериала про русского Харона "Пассажиры" 15:58
Путин обещал газифицировать смоленские деревни 15:48
Белорус Макс Корж попал в топ 10 артистов популярной социальной сети 15:46
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как оформлять наследство на старые участки земли
Как оформлять наследство на старые участки земли
Какой будет новая система оплаты труда педагогов
Какой будет новая система оплаты труда педагогов
Директор СВР Сергей Нарышкин дал интервью "Российской газете"
Директор СВР Сергей Нарышкин дал интервью "Российской газете"
17.12.2020 17:10
Рубрика: Общество

Астрономы поймали возможный радиосигнал с экзопланеты

Текст: Денис Передельский
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Международная команда астрономов впервые зафиксировала радиосигнал, который, вероятно, исходит от экзопланеты, а не от любого другого космического источника за пределами Солнечной системы.

Фото: Ren Junchuan/Xinhua via AP
На Землю вернулся китайский "Чанъэ-5" с лунным грунтом

Краткий отчет о проведенном исследовании опубликован на сайте Корнельского университета, а с его полной версией можно ознакомиться в журнале Astronomy & Astrophysics.

Исходящие от созвездия Волопаса радиовсплески команда астрономов зафиксировала, наблюдая за космосом с помощью радиотелескопа. Сообщается, что это может быть первое радиоизлучение, полученное с планеты, расположенной за пределами нашей Солнечной системы.

"Мы представляем описание одного из первых намеков на обнаружение экзопланеты по ее радиоизлучению, говорит ведущий автор исследования Джейк Тернер. - Сигнал исходит от системы Волопаса, которая содержит двойную звезду и экзопланету. Мы приводим доводы в пользу того, что излучение исходит от самой планеты. Судя по силе и поляризации радиосигнала и магнитному полю планеты, это согласуется с теоретическими предсказаниями".

В отчете уточняется, что исследователи использовали для своих наблюдений низкочастотную решетку LOFAR и радиотелескоп, расположенный в Нидерландах. Всплески радиоизлучения, по их мнению, исходят от звездной системы, в которой находится так называемый горячий Юпитер, газообразная планета-гигант. Она расположена очень близко к собственной звезде.

Кстати, сама эта система находится на сравнительно небольшом расстоянии от Земли - всего в 51 световом годе от нас. По словам Тернера, наблюдение за магнитным полем экзопланеты поможет астрономам понять атмосферные свойства планеты и ее внутреннее строение, а также природу ее взаимодействия со своей звездой.

"Магнитное поле Земли защищает ее от опасного солнечного ветра, делая нашу планету пригодной для жизни, - говорит Тернер. - Магнитное поле экзопланет, похожих на Землю, также может способствовать их возможной обитаемости - за счет защиты их атмосферы от солнечного ветра и космических лучей, а также защиты самой планеты от потери атмосферы".

Фото: iStock
Китайский зонд "Тяньвэнь-1" сократил расстояние до Марса

К слову, поймать и расшифровать сигнал исследователям помог Юпитер из нашей собственной Солнечной системы. Два года назад Тернер и его команда изучили сигнатуру радиоизлучения Юпитера. Затем они масштабировали эти эмиссии, чтобы сымитировать возможные сигнатуры от далекой экзопланеты, похожей на Юпитер.

В результате был получен образец, который астрономы использовали для поиска радиоизлучения экзопланет на расстоянии от 40 до 100 световых лет от нас. После более чем 100 часов радионаблюдений исследователи и обнаружили ожидаемую ими сигнатуру в упомянутой звездой системе.

При этом исследователи признают, что полученный ими сигнал является достаточно слабым. Поэтому они планируют найти новые подтверждения того, что исходит он именно от планеты.

Если такое подтверждение в ходе дальнейших наблюдений будет получено, то это откроет перед учеными новые возможности. По сути, они получат новый способ поиска находящихся в десятках световых лет от Земли экзопланет по их радиозлучению.

Общество Наука Общество Космос

Главное сегодня

Стенограмма: О чем говорил Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции
Программа поддержки семей с детьми будет расширена в следующем году
За сутки в России подтверждено 28 214 случаев COVID-19 в 85 регионах
Московский суд оштрафовал Google на 3 млн рублей
Президент Франции Эмманюэль Макрон заразился коронавирусом
Поисковые сервисы раскрыли планы россиян на Новый год
На какой день вырабатывается иммунитет к COVID-19 после вакцинации