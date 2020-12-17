Астрономы поймали возможный радиосигнал с экзопланеты

Международная команда астрономов впервые зафиксировала радиосигнал, который, вероятно, исходит от экзопланеты, а не от любого другого космического источника за пределами Солнечной системы.

Краткий отчет о проведенном исследовании опубликован на сайте Корнельского университета, а с его полной версией можно ознакомиться в журнале Astronomy & Astrophysics.

Исходящие от созвездия Волопаса радиовсплески команда астрономов зафиксировала, наблюдая за космосом с помощью радиотелескопа. Сообщается, что это может быть первое радиоизлучение, полученное с планеты, расположенной за пределами нашей Солнечной системы.

"Мы представляем описание одного из первых намеков на обнаружение экзопланеты по ее радиоизлучению, говорит ведущий автор исследования Джейк Тернер. - Сигнал исходит от системы Волопаса, которая содержит двойную звезду и экзопланету. Мы приводим доводы в пользу того, что излучение исходит от самой планеты. Судя по силе и поляризации радиосигнала и магнитному полю планеты, это согласуется с теоретическими предсказаниями".

В отчете уточняется, что исследователи использовали для своих наблюдений низкочастотную решетку LOFAR и радиотелескоп, расположенный в Нидерландах. Всплески радиоизлучения, по их мнению, исходят от звездной системы, в которой находится так называемый горячий Юпитер, газообразная планета-гигант. Она расположена очень близко к собственной звезде.

Кстати, сама эта система находится на сравнительно небольшом расстоянии от Земли - всего в 51 световом годе от нас. По словам Тернера, наблюдение за магнитным полем экзопланеты поможет астрономам понять атмосферные свойства планеты и ее внутреннее строение, а также природу ее взаимодействия со своей звездой.

"Магнитное поле Земли защищает ее от опасного солнечного ветра, делая нашу планету пригодной для жизни, - говорит Тернер. - Магнитное поле экзопланет, похожих на Землю, также может способствовать их возможной обитаемости - за счет защиты их атмосферы от солнечного ветра и космических лучей, а также защиты самой планеты от потери атмосферы".

К слову, поймать и расшифровать сигнал исследователям помог Юпитер из нашей собственной Солнечной системы. Два года назад Тернер и его команда изучили сигнатуру радиоизлучения Юпитера. Затем они масштабировали эти эмиссии, чтобы сымитировать возможные сигнатуры от далекой экзопланеты, похожей на Юпитер.

В результате был получен образец, который астрономы использовали для поиска радиоизлучения экзопланет на расстоянии от 40 до 100 световых лет от нас. После более чем 100 часов радионаблюдений исследователи и обнаружили ожидаемую ими сигнатуру в упомянутой звездой системе.

При этом исследователи признают, что полученный ими сигнал является достаточно слабым. Поэтому они планируют найти новые подтверждения того, что исходит он именно от планеты.

Если такое подтверждение в ходе дальнейших наблюдений будет получено, то это откроет перед учеными новые возможности. По сути, они получат новый способ поиска находящихся в десятках световых лет от Земли экзопланет по их радиозлучению.