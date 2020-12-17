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17.12.2020 09:23
Рубрика: Общество

Диагностические комплексы открыты в 30 центрах госуслуг Москвы

Текст: Любовь Проценко

В 30 центрах госуслуг столицы теперь работают современные диагностические комплексы - там можно самостоятельно пройти первичное обследование своего здоровья и сразу же получить результаты. Уже более 20 тысяч жителей проверили свое самочувствие в офисах "Мои Документы". Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

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- Этот год показал особенную важность заботы о своем самочувствии и здоровье. Сейчас выявлять любые отклонения и изменения заранее актуально как никогда. Медицинская диагностика в офисах "Мои Документы" дает жителям базовую картину состояния организма. Мы рады сообщить, что пройти медицинский чек-ап горожане теперь могут в 30 центрах госуслуг. Сам процесс занимает минимальное количество времени, не нужно заранее записываться на осмотр. По итогам диагностики посетитель получит информацию о своем здоровье и общие рекомендации. Уже более 20 тысяч москвичей проверили свое здоровье в центрах "Мои Документы", - рассказала вице-мэр.

Медицинский чек-ап поможет узнать общее состояние организма. С помощью современного диагностического комплекса посетители могут определить состав тела, показатель уровня насыщения крови кислородом, артериальное давление и сделать анализ выдыхаемого воздуха. Вместе с этим можно измерить свой пульс и посмотреть, насколько ритмично бьется сердце. Все оборудование просто и понятно в использовании. Исследование бесплатно и занимает в среднем 7-10 минут.

После завершения обследования в диагностическом комплексе формируются результаты с подробным анализом основных параметров организма и советами по здоровому образу жизни. Их можно отправить в свою электронную медкарту. Также данные можно получить по электронной почте или распечатать на бумаге. Адреса центров, где расположены современные диагностические комплексы, можно посмотреть на сайте проекта.

На входе в каждый флагманских офис посетителей встречает дружелюбный робот-диагност. Он определит температуру тела, уровень сахара и кислорода в крови, объем легких человека и уровень глюкозы. Электронный помощник даст полезные медицинские рекомендации.

Фото: Кирилл Каллиников/ РИА Новости
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Во флагманских офисах в медицинских кабинетах "Мое здоровье" можно пройти бесплатное обследование по программам "Здоровое сердце", "Здоровые сосуды", "Здоровые легкие" и "Здоровое питание". При себе необходимо иметь только паспорт, а сама процедура занимает не более 15 минут.

Районные центры открыты для посетителей с 08:00 до 20:00, флагманские офисы и Дворец госуслуг на ВДНХ - с 10:00 до 22:00.

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