Доступ к электронным медкартам оформили 1,7 миллиона москвичей

С января этого года москвичи получили возможность изучить свои электронные медкарты - новости о коронавирусе тогда воспринимались как что-то далекое и не имеющее отношения к нашей жизни, а новый сервис казался просто еще одним удобным цифровым помощником. Однако именно он, как и десятки других медицинских новаций, внедренных в Москве в последние годы, позволяет городу справиться с пандемией и не оставлять пациентов один на один с болезнью. Во многом благодаря медкартам удалось в столице и организовать лечение больных COVID-19 на дому, а также решить многие другие проблемы.

Как на ладони

И года не прошло, а доступ к электронной медкарте оформили более 1,7 миллиона москвичей. На самом же деле цифровая история болезни есть у всех пациентов городских поликлиник, а их более 11 миллионов. И врачи обращаются к ним, даже если пациент не оформил себе доступ - медикам тот сервис тоже крайне нужен. По этой карте врач хоть поликлиники, хоть стационара может судить о состоянии здоровья пациента, даже если видит его впервые в жизни. Бесценны электронные медкарты оказались и в условиях пандемии - они помогли тысячам москвичей получать квалифицированную медицинскую помощь при лечении коронавируса дома. Процесс лечения таких больных в Москве контролируется по видеосвязи. Врачи-консультанты при этом не только слышат жалобы пациента, но и видят всю клиническую картину на экране компьютера - как проявляются симптомы у конкретного человека, как это сочетается с хроническими заболеваниями, с чем обращался пациент к докторам раньше...

Впрочем, и для пациента цифровая медкарта не менее полезна. Автор этих строк завел ее в числе первых и уже не раз убеждался в пользе сервиса. Недавно, к примеру, пришлось идти к врачу в частную клинику, который стал расспрашивать о результатах старых анализов и обследований. Еще год назад в такой ситуации мне пришлось бы сбивчиво рассказывать что-то по памяти или заранее идти в поликлинику за выпиской из истории болезни. Чтобы получить ее, сходить в клинику нужно дважды - сначала написать заявление, а потом забрать саму выписку. Сейчас все проще - прямо на планшете я зашел в медкарту и показал доктору как на ладони почти всю историю своего общения с врачами. Там же, кстати, я оба раза смотрел и результаты анализа на антитела к коронавирусу. А ведь хорошо помню, что недавно, чтобы узнать результаты тестов, нужно было снова идти к врачу - другого способа заглянуть в свою историю болезни не было. Собственно, поэтому многие москвичи выбирали частные клиники и лаборатории - там давно присылают результаты исследований на электронную почту. Теперь сервис в городской бесплатной клинике не хуже.

Пройдемте в кабинет

При этом медкарта постоянно совершенствуется и дает новые возможности. Последнее расширение функционала она получила буквально на днях, в конце ноября. "Теперь горожане могут просматривать выписанные рецепты. Кроме даты назначения и названия препарата, пациенты увидят информацию о статусе рецепта и схему приема выписанных лекарств. Пользователям стали доступны и данные о вызовах "скорой помощи", - рассказали в пресс-службе комплекса социального развития Москвы.

Нововведения очень полезные. Москвичи уже привыкли, что мучаться с медицинским почерком врача на бумажке с назначениями больше не нужно - рецепты распечатывают. Но теперь и бумажка ни к чему, ведь все назначения можно посмотреть онлайн. Доступ к информации о вызовах "скорой помощи" тоже не лишний - пациенты зачастую не знают ни имен врачей, которые приезжали на вызов, ни даже поставленного диагноза. Теперь и эта информация имеется в карте. Причем она охватывает период с июня 2017 года и включает в себя дату, время вызова и прибытия бригады, ее состав, адрес, диагноз и другие сведения.

Инфографика "РГ" / Антон Переплетчиков / Александр Мелешенко

Москвичи, по достоинству оценившие медкарту, теперь и сами дополняют информацию о себе. Мэр столицы Сергей Собянин недавно рассказал, что горожане загрузили в свои карты более 100 тысяч документов. "В основном это лабораторные и инструментальные исследования, но возможности карты гораздо шире, - пояснил градоначальник на своей странице "ВКонтакте". - В нее можно загрузить и внести: протоколы осмотров врачей, результаты исследований, выписной эпикриз из стационара, рецепт, заключение врачебной комиссии, данные о прививках, сведения о семейном и личном анамнезе и другую информацию".

Документы достаточно отсканировать и загрузить в карту - так вся ваша медицинская информация будет храниться в одном месте и будет доступна врачам поликлиник, "скорой помощи", стационаров и т.д.

Еще один плюс электронных медкарт - они помогают бороться с приписками, которыми грешат некоторые медучреждения. В свои бумажные карты в поликлиниках москвичи обычно и не заглядывали - они кочевали из регистратуры к врачу и обратно, не попадая в руки пациента. Поэтому недобросовестные медики могли вписать не проведенную в реальности диспансеризацию или прививку и получить за это деньги. Теперь же пациенты такую приписку могут легко увидеть - осенью несколько москвичей обнаружили в своих картах данные о якобы сделанных прививках от гриппа, хотя в реальности не вакцинировались. Если вы обнаружили что-такое в своей карте, нужно обращаться в департамент здравоохранения, свою страховую компанию или московский фонд ОМС. На сайте последнего в личном кабинете также можно увидеть все оказанные вам и оплаченные страховщиками медуслуги. Если что-то не соответствует действительности, жалобу можно оставить там же онлайн - корреспондент "РГ" так наказал поликлинику за "приписанную" флюорографию. Теперь в моем личном кабинете только достоверная информация - например, видно, что два анализа на антитела к коронавирусу обошлись моей страховой компании в 700 с лишним рублей.

Кстати

От 15 и старше

Оформить доступ к своей медкарте могут горожане от 15 лет и старше, имеющие московский полис ОМС. Родители могут запросить доступ как к своей медкарте, так и к медкарте детей в одном заявлении. В таком случае до подачи заявки нужно внести данные детей младше 18 лет в личном кабинете и подождать, пока они пройдут проверку. Все манипуляции происходят на сайте мэрии. Подробности смотрите в нашей инфографике.