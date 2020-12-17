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Текст:   Ирина Огилько 
12:21 17.12.2020

Из московских платежек за ЖКУ исчезнет строка о добровольном страховании

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В столичном Едином платежном документе исчезнет строка о добровольном страховании жилья. Об этом сообщает Департамент городского имущества Москвы.

Москвичам подарят киловатты за вовремя оплаченную электроэнергию

По данным пресс-службы ведомства, в столице отказались от городской программы страхования жилья, а следовательно, отбор страховщиков проводить на будут. С нового года москвичи будут сами заключать договоры страхования, без участия города.

Напомним, что городская программа страхования жилья реализовывалась в столице с 1995 года. За эти 25 лет она программа выполнила свою миссию, сформировав комплексную систему жилищного страхования. Было урегулировано свыше 205 тысяч страховых случаев, по которым совокупно выплатили почти 4 миллиарда рублей.

Все обязательства по действующим договорам, заключенным в рамках программы, будут исполнены в полном объеме, подчеркнули в ведомстве.

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