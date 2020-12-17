Из московских платежек за ЖКУ исчезнет строка о добровольном страховании

В столичном Едином платежном документе исчезнет строка о добровольном страховании жилья. Об этом сообщает Департамент городского имущества Москвы.

По данным пресс-службы ведомства, в столице отказались от городской программы страхования жилья, а следовательно, отбор страховщиков проводить на будут. С нового года москвичи будут сами заключать договоры страхования, без участия города.

Напомним, что городская программа страхования жилья реализовывалась в столице с 1995 года. За эти 25 лет она программа выполнила свою миссию, сформировав комплексную систему жилищного страхования. Было урегулировано свыше 205 тысяч страховых случаев, по которым совокупно выплатили почти 4 миллиарда рублей.

Все обязательства по действующим договорам, заключенным в рамках программы, будут исполнены в полном объеме, подчеркнули в ведомстве.