Жители более трех тысяч московских многоэтажек подключились к сервису "Электронный дом" и теперь проводят собрания в онлайн, не ломая голову над тем, как собрать соседей для решения той или иной проблемы многоэтажки. А еще в этой системе можно вы­звать сантехника, выбрать цвет стен в своем подъезде - и все это буквально за пару кликов.

"Возможность принимать участие в жизни своего дома удаленно особенно важна сейчас, когда эпидемиологическая обстановка остается достаточно сложной, - говорит руководитель ГКУ "Новые технологии управления" Александр Пищелко. - Горожане могут продолжать вести активную социальную жизнь, даже оставаясь в своей квартире. Новым функционалом проекта "Электронный дом" могут воспользоваться все граждане старше 18 лет".

Как рассказывают самые активные жители московских многоэтажек, наиболее актуальная функция - это общие собрания в онлайне. Такая функция доступна тем, кто подтвердил свой адрес в разделе "Недвижимость" в личном кабинете на портале московских госуслуг mos.ru. С 12 ноября собственники квартир, чьи дома включены в план проведения капитального ремонта на 2022 год, могут провести общее собрание в электронном виде. И многие этой возможностью охотно пользуются. Жители одной из многоэтажек на Стартовой улице, что на Северо-Востоке Москвы, уже оценили достоинства такого электронного собрания. Никаких криков, никаких скандалов. Просто электронный бюллетень, где жильцы отвечают "да" или "нет" на различные вопросы.

В электронном собрании важны два момента. Во-первых, жители сами устанавливают сроки голосования - от 7 до 60 календарных дней. Это весьма удобно, потому что раньше этот период был фиксированным и составлял всего лишь пять календарных дней. Кроме того, отмечают в ГКУ "Новые технологии управления", больше не надо ждать, пока Мосжилинспекция проверит протокол собрания. Другой вопрос, что пока электронное голосование как инструмент управления только приживается. "Надо заставить управляющую компанию воспринимать этот сервис, - отмечает активист Алексей Щербаков. - В УК нам могут сказать: мол, мы не знаем, что такое "Электронный дом", поэтому приходится все делать в бумажном виде". При этом, как отмечают создатели проекта, незнание не освобождает коммунальщиков от обязанностей. Есть необходимые постановления мэрии, которые абсолютно четко прописывают статус этого сервиса. Поэтому электронные протоколы собрания имеют такую же силу, как и "бумажные".

Благодаря "Электронному дому" многие москвичи наконец подружились со своими давними соседями

У участников проекта могут быть разные категории доступа в приложении. Самые широкие права, конечно, у собственников квартир. Они, например, могут инициировать опросы. Однако отдельные функции доступны и просто зарегистрированным в квартире жителям, и тем, кто оплачивает коммунальные услуги. В этом случае для авторизации понадобится код плательщика. Система надежно защищена уже знакомой многим москвичам технологией блокчейна. Подтасовать результаты голосований или опросов становится невозможным. Благодаря "Электронному дому" многие соседи стали лучше узнавать друг друга. Появились соседские чаты, обмен мнениями по важным для каждого жильца вопросам: например, по дизайну почтовых ящиков в подъезде или по цвету стен. Но что особенно ценно для многих - это новости района и оповещения по дому, а также онлайн-диспетчерская, с помощью которой можно вызвать в квартиру, например, сантехника. Аналогичные сервисы, кстати, пытаются открывать и сами управляющие компании. Прямо в приложении можно описать проблему, срочность решения, дату и время прибытия мастера. "У меня как-то начал подтекать унитаз, - делится жительница дома на Юрловском проезде Светлана Архипова. - Заметила вечером. Вроде бы ничего серьезного, но решила написать в приложении. И каково же было мое удивление, когда мастер появился на пороге буквально через полчаса!" И самое главное, говорит собеседница "РГ", не пришлось оплачивать услуги на месте. Заранее оговоренную сумму просто добавили в ежемесячную платежку.

Очень ценят жители уведомления о разных событиях в доме. Ведь теперь обо всех праздниках во дворе, ремонте и прочих важных вещах они узнают с их помощью из смартфона. Не исключено, что через несколько лет такая форма домоуправления полностью избавит подъезды от расклеенных объявлений, а почтовые ящики - от бумажного спама.

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Как зарегистрироваться в "Электронном доме"

1. Скачайте приложение "Электронный дом Москва" в AppStore или Google Play.

2. Заведите учетную запись на mos.ru. Когда введете все необходимые данные, вам придет SMS и пароль на электронную почту.

3. Чтобы использовать все возможности сервиса, зайдите в личный кабинет на mos.ru и подтвердите свой адрес в разделе "Недвижимость".

Что вы сможете сделать, когда зарегистрируетесь: