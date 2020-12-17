Через пару месяцев в Подмосковье не останется муниципалитетов, которые не имели бы площадок для сбора крупногабаритных коммунальных отходов "Мегабак", пообещал министр жилищно-коммунального хозяйства области Антон Велиховский. Проект "Мегабак", начатый в прошлом году, чиновники называют успешным. Сегодня в подмосковных городах работают 36 спецплощадок для крупного мусора и, несмотря на то что привозить его на площадки жители должны самостоятельно, наполняемость "Мегабака" растет. За время действия проекта граждане уже собрали более 7 тысяч кубометров неформатных отходов и останавливаться не собираются.

Не знаете, куда девать громоздкие и тяжелые вещи? Загляните на портал мегабак.рф - там написано, где будут рады тому, что вам уже не нужно. Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Многоуважаемый шкаф

До "Мегабака" было так. Мусорная реформа определила, что у жителей подмосковных многоквартирных домов услуга по вывозу крупногабаритного мусора включена в общий коммунальный платеж. Это значит, что оказавшиеся ненужными после ремонта диван или шкаф можно утилизировать без лишних затрат. "Есть нормативы, определяющие, сколько контейнеров для крупногабаритного мусора должно приходиться на каждый жилой массив", - рассказали "РГ" в пресс-службе компании "РТ-Инвест", которая входит в госкорпорацию "Ростех" и является крупнейшим мусорным оператором области. Обычно управляющие компании ставят такие контейнеры на площадках с самым удобным подъездом. Не факт, что эта площадка будет расположена именно рядом с вашим домом, но в шаговой доступности от вас она в любом случае есть.

А вот жителям частного сектора - сел и деревень, коттеджных поселков и СНТ - услугу вывоза крупногабаритного мусора нужно заказывать дополнительно. Они от своих шкафов могут избавиться, лишь заказав крупногабаритный контейнер. Это стоит в среднем 5-6 тысяч рублей, для одного вроде дороговато, поэтому соседи нередко кооперируются, заказывая один большой бак на несколько домов. Особенно по весне, когда у многих начинается генеральная уборка перед началом дачного сезона.

Как объясняют власти, они не стали делать услугу вывоза крупногабарита для частного сектора постоянной, чтобы не увеличивать людям ежемесячные коммунальные платежи. Но у любой медали, как известно, есть две стороны. И обратной стороной такого решения, что уж скрывать, стали стихийные свалки крупногабарита. Раз бесплатной возможности избавиться от шкафа у жителей индивидуальных домов нет, граждане стали искать способы вывоза подешевле. А это, как правило, нелегальные возчики, которых на комплексы переработки отходов не пускают, поэтому они до комплексов и не доезжают, а воздвигают баррикады из крупногабарита где-нибудь в соседнем лесу.

Неравнодушные

Областные чиновники не скрывают: проект "Мегабак" - это калька европейского опыта в утилизации крупных отходов. В большинстве стран Европы распрощаться с громоздкими предметами быта можно двумя способами: заказать вывоз за дополнительную плату или же отвезти на спецплощадку самому, и при этом еще немножко заработать на сдаче вторсырья. У нас, правда, платить за это никто не обещал, но активные граждане на площадки "Мегабака" потянулись.

Причем везут свои крупногабаритные отходы жители не только частного сектора, но и многоквартирных домов. "Людям, где бы они ни жили, хочется выходить из дома и видеть чистые дороги и тротуары, аккуратные контейнерные площадки, а не заставленные старым хламом. К тому же многим важно знать, что экологические проблемы решаются и их усилиями тоже", - говорит Алина Безнос. Она студентка московского вуза, будущий инженер, а в свободное время работает волонтером на площадке "Мегабака" в Красногорске. Ее задача - направить приезжающих граждан к нужным контейнерам, а также ответить на все их вопросы, касающиеся работы площадки. "Привезти к нам можно бумагу, пластик, мебель, текстиль, стекло, - продолжает девушка. - Есть отдельные контейнеры для сбора старой бытовой техники, в сезон, когда автомобилисты переобувают машины, ставят бак для старых покрышек".

За несколько недель работы Алина научилась неплохо разбираться в вопросах сортировки и рециклинга мусора: "Самый большой плюс в том, что в "Мегабак" везут чистые отходы. Они не испачканы никаким другим мусором, а значит, могут сразу из контейнера идти в переработку. Когда человек выбрасывает в мусорное ведро бутылку от кефира, он может ее не помыть. Остатки кефира начнут портиться, такую тару нужно будет дополнительно обрабатывать. Но если человек собирает две сумки пластиковых бутылок и привозит их к нам, будьте уверены - все они будут помыты. Таким образом, снижается себестоимость переработки".

Контейнер едет к вам

Все адреса "Мегабаков" тут же появляются на сайте проекта: мегабак.рф. Здесь размещена интерактивная карта со значками в виде мусорных баков. Стоит кликнуть по значку - и выпадают координаты площадки, время ее работы, а также те виды отходов, которые принимаются в данный момент. Карту хорошо бы предварительно изучить, чтобы не кататься зря, потому что на одних площадках контейнер для шин стоит все время, а на других его выставляют только к сезону. Впрочем, как говорит Алина Безнос, еще не было случая, чтобы человека с его вторсырьем отправляли назад. "Найдем, куда ваши отходы деть", - обещает волонтер.

А в "РТ-Инвест" тем временем думают над тем, как приблизить услугу к людям. Как ранее анонсировал гендиректор "РТ-Инвест" Андрей Шипелов, у жителей области будет возможность заказывать вывоз крупногабарита от дома к "Мегабаку" онлайн. "Проект сейчас проходит обкатку в пилотном режиме. В первом квартале 2021 года эта опция будет внедрена во всех муниципалитетах области, где мы являемся региональным оператором. К ней получат доступ более 400 тысяч потребителей, в первую очередь проживающих в частном секторе. И еще более 30 тысяч коммерческих и бюджетных организаций", - уточнили "РГ" в пресс-службе компании.

Кстати

Полигонов.net

На этой неделе в Волоколамске был закрыт полигон твердых коммунальных отходов "Ядрово". Он стал 36-й свалкой, закрытой в Подмосковье начиная с 2013 года. Всего таких свалок, напомним, в области было 39. Оставшиеся три полигона - "Лесная" в Серпухове, "Малая Дубна" в Орехово-Зуеве и "Озеры" - также прекратят принимать отходы в ближайшие две недели. В новый год область войдет без свалок.