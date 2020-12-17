Начался процесс по делу полицейских, задержавших Голунова

Начавшиеся в четверг слушания по существу дела Ивана Голунова, а точнее бывших сотрудников полиции, которых обвиняют в фабрикации его дела, закончились менее чем за час.

Оказалось, что у основного фигуранта дела - бывшего начальника отдела по борьбе с наркотиками УВД по ЗАО Москвы Игоря Ляховца нет адвоката. Его бывший защитник Алексей Коврижкин попросил суд освободить его от участия в процессе, поскольку недавно был лишен адвокатского статуса. Прокурор в этой связи попросила назначить Ляховцу адвоката по назначению. Сам экс-полицейский категорически отказался от назначенного защитника и заявил, что будет защищать себя сам.

"Заявляю об отказе от помощи защитников, мой отказ не связан с материальным положением. Я имею два высших юридических образования и стаж 9 лет. Не считаю необходимым, чтобы меня кто-то защищал", - сказал экс-полицейский. Однако судья Сергей Груздев отказал в ходатайстве подсудимого, согласившись с позицией прокуратуры.

"Я не принимаю ваш отказ от защитника. Полагаю, что для реализации права на защиту Ляховца необходимо личное участие адвоката", - огласил решение судья и отложил заседание на 24 декабря.

На скамье подсудимых кроме Ляховца его бывшие подчиненные - Акбар Сергалиев, Роман Феофанов, Максим Уметбаев и Денис Коновалов. Они обвиняются в превышении должностных полномочий, фальсификации доказательств и незаконном обороте наркотиков.