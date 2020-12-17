Неизвестный подарил квартиру брянской семье

Вдова с двумя детьми из брянского райцентра Новозыбков справила новоселье в двухкомнатной квартире, подаренной тайным благотворителем. На улице Анна оказалась после того, как ее прежнее жилье сжег душевнобольной сосед.

15 октября, пока женщина была на работе, занимавший половину ее дома пенсионер напал с топором на сына Анны, ударил его обухом по голове, а затем поджег дом. Буйного деда забрала полиция, мэрия предложила погорелице перебраться в общежитие, а детей отдать в приют. Либо перебраться в село в 12 километрах от города.

Однако нашелся благотворитель, купивший семье благоустроенную квартиру зв 1,1 миллиона рублей. Его имя неизвестно.

- Нашим благотворителям не нужен пиар. Они жертвуют, потому что у них есть такая возможность, - рассказала руководитель общероссийской программы "Спаси жизнь" Екатерина Маркова.

До нового года фонд собирается подарить нуждающимся еще одну квартиру. Идет подбор кандидатур.