Пропавшие в Сьяновских пещерах дети найдены живыми

Дети, которые пропали без вести в пещерах в Подмосковье, найдены живыми. Об этом заявили в региональном ГУ МЧС.

Состояние всех экскурсантов нормальное, их жизням ничто не угрожает. Подробности происшествия уточняются. По предварительным данным, инструктор проводил в каменоломне занятия по ориентированию и в какой-то момент потерял группу.

За жизнь детей были серьезные опасения: пещеры растянулись на 20 километров. К счастью, ребята смогли найти дорогу к выходу. В медицинской помощи никто из них не нуждается.