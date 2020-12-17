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17.12.2020 08:00
Рубрика: Экономика

Сергунина: К Московскому инновационному кластеру могут присоединиться физлица

Текст: Анна Полтавцева
К Московскому инновационному кластеру теперь могут присоединиться физические лица. Об этом сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

Она рассказала: "Теперь любой гражданин России может представить свой инновационный проект на платформе кластера. Это позволит найти партнеров и инвесторов, разместить заказы на производство продукции, стать участником технологических конкурсов. Впервые в мировой практике подобные решения доступны не только компаниям, но и физическим лицам".

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
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Напомню, прежде зарегистрироваться на платформе кластера i.moscow могли только юридические лица и индивидуальные предприниматели. Физическим лицам, чтобы присоединиться к кластеру, нужно зарегистрироваться на платформе i.moscow. Для этого указать свой телефон и электронную почту, а пользователям портала mos.ru ― свой действующий на нем логин и пароль.

После регистрации можно будет пользоваться целым рядом сервисов МИК. Например, в разделе "Проекты и потребности" опубликовать материалы своего инновационного проекта, чтобы найти партнеров, а с помощью сервиса "Биржа контрактного производства" ― разместить заказы на производство продукции. Можно подать заявку онлайн для участия в акселераторах и технологических конкурсах.

Список сервисов для граждан будет постоянно расширяться. Например, в ближайшее время частные лица получат возможность подавать заявки на участие в хакатонах и размещать на бирже патентов свои изобретения. Руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин прокомментировал новшество:

"Участники подобных структур за рубежом всегда представляют государственные или коммерческие организации. Московский инновационный кластер дает возможность всем новаторам стать частью обширной инновационной экосистемы столицы. Ее крупные участники в свою очередь получат доступ к передовым разработкам с высоким потенциалом внедрения или продаж, реализуемым частными лицами".

Сергунина: Москва поможет технологическим стартапам с продвижением

Московский инновационный кластер (МИК) - проект для внедрения инноваций и сотрудничества между крупными корпорациями, промышленностью, субъектами малого и среднего бизнеса, образовательными и научными организациями, институтами развития и городом. Возможности для взаимодействия участников предоставляет онлайн-платформа i.moscow. На ней пользователям доступны инструменты, сервисы и меры поддержки для развития инновационных проектов. В состав кластера входят более 19 тысяч организаций.

Получить дополнительную информацию вы можете в пресс-службе Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы по электронному адресу: dpir-press@mos.ru.

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