Синоптики рассказали, когда в Москве вновь похолодает

В четверг, 17 декабря, в столицу пришла первая в новом сезоне оттепель. Температура воздуха поднялась на 3 градуса выше нормы. О том, когда вернется мороз, "РГ" рассказала главный специалист Метеобюро Москвы и области Татьяна Позднякова.

По словам метеоролога, оттепель принес теплый атмосферный фронт. Его влияние продержится до конца дня. Даже в ночь на пятницу синоптики ждут плюсовых значений.

- В пятницу будет обратный температурный ход, то есть утром 18 декабря будет теплее, чем днем, - рассказала Позднякова. - Днем в пятницу ожидаем до -2...-3 градуса, такая же температура будет и в ночь на субботу.

В выходные дни похолодает на 1-2 градуса, в субботу пройдет снег - выпадет не более 2 см.

По прогнозам Поздняковой, такая же погода с температурой от -1 до -4 градусов будет в регионе до середины следующей недели.