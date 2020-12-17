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17.12.2020 12:08
Рубрика: Общество

Синоптики рассказали о погоде в Москве на Новый год

Текст: Сергей Жуков
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Новогодняя ночь в столице будет слегка морозной и бесснежной. Об этом РИА Новости сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Фото: iStock
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По его словам, в ночь с 31 декабря на 1 января ожидается до минус 3-8 градусов. Осадков не прогнозируется, но к этому времени в Москве накопится и без того "хорошее снежное покрывало".

По прогнозам синоптиков, снегопады пройдут в канун Нового года. Финальная декада декабря запомнится устойчивым минусом: термометры днем покажут от 2 до 7 градусов ниже нуля, а ночью - от 5 до 10 градусов мороза.

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