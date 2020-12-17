Синоптики рассказали о погоде в Москве на Новый год

Новогодняя ночь в столице будет слегка морозной и бесснежной. Об этом РИА Новости сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По его словам, в ночь с 31 декабря на 1 января ожидается до минус 3-8 градусов. Осадков не прогнозируется, но к этому времени в Москве накопится и без того "хорошее снежное покрывало".

По прогнозам синоптиков, снегопады пройдут в канун Нового года. Финальная декада декабря запомнится устойчивым минусом: термометры днем покажут от 2 до 7 градусов ниже нуля, а ночью - от 5 до 10 градусов мороза.