Столичные библиотеки и ДК открыли новогодний праздничный онлайн-марафон

В обычные годы под конец декабря столичные культурные площадки проводили массу мероприятий: мастер-классы, лекции, занятия, устраивали елки для детей и семейные посиделки. В этот "онлайн-год" от традиции решили не отказываться, но перевели всю программу в виртуальный режим. В результате получился настоящий культурно-познавательный виртуальный "адвент-календарь" для всей семьи.

Как рассказали "РГ" в пресс-службе дирекции по развитию культурных центров департамента культуры столицы, всего запланировано более 30 онлайн-мероприятий. Программа новогоднего марафона собрана на портале Библиогорода, а сами мероприятия пройдут в социальных сетях библиотек и культурных центров. "В марафоне есть познавательные истории, практические советы, просмотры мультфильмов, мастер-классы, концерты, игры и даже детские елки, ряд проектов идет в прямом эфире, так что можно будет пообщаться с ведущими", - уточнили в пресс-службе. Одним из плюсов виртуального просмотра станет возможность увидеть пропущенное мероприятие в другое время. Так, в четверг открыла марафон эксперт по современному этикету Елена Вервицкая. В социальной сети клуба "Атом" она рассказала о правилах сервировки новогоднего стола, превращении застолья в занимательный вечер. Один из ее советов - создать альбом с планами и пожеланиями друг другу. В пятницу, 18 декабря, в 17.00 клуб "Фили-Давыдково" продолжит марафон новогодним концертом и первой онлайн-елкой для детей. Как рассказала "РГ" представитель клуба Елена Загрунская, помимо музыкальной части, в концерте будут небольшие театральные репризы. В субботу, 19 декабря, в 19.00 в соцсетях культурного центра "Меридиан" покажут серию авторских новогодних мультфильмов. Среди них анимационные ленты "Праздник" режиссера Нины Бисяриной и "Звездочка" Светланы Андриановой, ставшие победителями и призерами фестивалей. А сопровождать просмотр будет киновед Алена Сычева, она расскажет об авторах, секретах современной индустрии анимационного кино.

На следующий день, 21 декабря, в 18.00 в соцсети площадки "МосАРТ" культурного центра "Ивановский" пройдет онлайн-квест "Снежные горки". Эта игра подойдет тем, кто любит ребусы и интеллектуальные битвы. Мастер-классы по упаковке и изготовлению подарка пройдут на нескольких площадках 22 декабря. А на следующий день в 19:00 в соцсети молодежной библиотеки имени М.А. Светлова культуролог Юлия Милович-Шералиева расскажет о традициях встречи Нового года в разных странах. Например, о том, что на Бали встречают год дважды: зимой - в ночь на 1 января и весной - дата зависит от фазы Луны. Напомнит она и о том, почему в России прижился оливье и мандарины, зачем итальянцы и испанцы едят дюжину виноградин под бой часов. Рассказ пойдет в прямом эфире, так что зрители могут задать вопросы и получить ответы.

В следующую пятницу, 25 декабря, художник Анна Назарова на сайте ДК "Дружба" покажет, как сделать новогоднюю хлопушку, невесомые елочные игрушки и украсить стол и квартиру. В этот же день еще две культурные площадки представят детские спектакли. Спектакль запланирован и 26 декабря - в 12:00 на YouTube-канале культурного центра "Загорье" покажут "Снежную королеву". А 27 декабря в 16.00 на странице соцсети клуба "Орехово" сыграют с зрителями в семейную игру "Башня с часами", вечером этого же дня Дом Гоголя покажет спектакль "Сказки на всякий случай". Открытие выставки "Акварельное Рождество" запланировано 29 декабря в 20.00 на сайте Библиотеки-читальни им. Тургенева. На финальной странице марафона 30 декабря запланированы четыре музыкальные вечеринки на любой вкус от танцевальной зумбы до рок-концерта. Наиболее интересным станет акустический концерт рок-певца Алексея Вдовина на YouTube-канале Библиотеки-читальни им. А.С. Пушкина. Он споет под аккомпанемент баяна свои песни новогодней тематики. Все концерты пройдут в вечерние часы.

Кстати, полную программу марафона можно найти здесь.