В Белгороде построят многофункциональный стадион

В северной части Белгорода - микрорайоне Оскочное - построят многофункциональный стадион. Такое решение было принято во время очередной рабочей поездки врио губернатора Вячеслава Гладкова и мэра Белгорода Юрия Галдуна по областному центру.

Идея строительства многофункционального стадиона в микрорайоне индивидуальной застройки принадлежит популяризатору физкультуры и спорта Юрию Жижко. На встрече с Вячеславом Гладковым и Юрием Галдуном он поделился собственным видением будущего спортивного объекта.

И врио главы региона, и мэр областного центра отметили, что - каким будет стадион - решат сами жители. Финансирование строительства, скорее всего, будет идти в рамках инициативного бюджетирования.

Пока же все пожелания жителей микрорайона учтут в проекте стадиона. Открыть его планируют ко Дню города.