В Калуге стартовал отбор кандидатов в Молодежную палату

16 декабря стартовал конкурс по отбору кандидатов в члены третьего созыва Молодежной палаты при городской думе города Калуги.

В составе конкурсной комиссии оценили программы кандидатов глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев, заместитель председателя городской думы Александр Иванов, депутаты городской думы.

"У всех членов Молодежной палаты будет возможность предложить что-то новое, реализовать интересные проекты и инициативы калужской молодежи, - обратился к кандидатам Юрий Моисеев. - Перед вами стоит ответственная задача, вы погрузитесь в созидательную работу, получите очень ценный опыт. Именно вы в будущем станете развивать наш город и нашу страну".

Каждый кандидат презентовал свой проект. Конкурсанты предложили провести в Калуге медицинский фестиваль, организовать городской интерактивный квест, посвященный освобождению Калуги, провести в школах города уроки патриотизма, развивать киберспорт среди людей с ограниченными возможностями и начать работу по воспитанию у детей младшего школьного возраста любви к родному городу и бережного отношения к городской среде.

Молодежная палата при городской думе была образована в 2014 году, в ее состав входят 25 представителей калужской молодежи в возрасте от 18 до 35 лет.