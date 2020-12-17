В Курске завели уголовное дело после смерти 14 из 38 пациентов ковидария на базе роддома, которых после поломки кислородного оборудования перевели в другие госпитали. В Следственном управлении СКР по региону заявили о том, что дело возбудили по статье "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам". Там отметили, что в рамках предварительного расследования назначены судебные экспертизы, а из медучреждений изъята медицинская документация. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Тем временем в прокуратуре региона напомнили о том, что сразу после поломки газификатора в госпитале прошла проверка Ростехнадзора. В результате выяснилось, что техническое обслуживание оборудования шло с нарушениями, и в отношении должностных лиц больницы завели административное дело.

Сами медики в свою очередь утверждают, что переезд 38 больных из одного госпиталя в другие пациенты перенесли нормально, на их состояние этот процесс не повлиял. Был риск, что мощностей кислородных рамп из-за поломки может не хватить. Ничего не изменилось и для пациентов госпиталя на базе роддома. Подача кислорода больным не прекращалась, а сломавшийся газификатор починили в течение суток, после чего ковидарий заработал в прежнем режиме.