В Москве прошли встречи с трудовыми мигрантами

Департамент региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы провел информационные встречи с иностранными работниками.

Как сообщает mos.ru, на фоне эпидемиологической обстановки в этом году встречи прошли в автобусах, курсирующих от метро "Лесопарковая" до Многофункционального миграционного центра.

Участникам рассказали об основных законах, о документах для осуществления трудовой деятельности и проживания в России. Особый акцент был сделан на вопросах профилактики правонарушений.

Обсудили с мигрантами также нюансы трудоустройства и причины, из-за которых их могут выдворить из страны.